Хто першим одягнув вишиванку під піджак: історики спростували популярний міф про Франка

У третій четвер травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Водночас навколо одного з найвідоміших українських образів — вишиванки під піджаком — досі існує чимало міфів. Багато українців переконані, що започаткував такий стиль саме Іван Франко, однак історики називають інше ім’я.

Напередодні свята мовознавиця Марія Словолюб звернула увагу на історію поєднання традиційної вишитої сорочки з європейським костюмом. Після цього журналісти 24 Каналу вирішили детальніше дослідити, хто ж насправді першим почав носити вишиванку під піджаком.

За словами наукової співробітниці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України Марини Олійник, найдавніше відоме фото з таким образом належить Марку Кропивницькому. Світлина була зроблена ще у 1864 році в Бобринці на півдні України.

Саме тому дослідники вважають, що перше документально зафіксоване поєднання вишиванки та піджака належить не Франкові.

Іван Франко і популяризація стилю

Іван Франко все ж відіграв ключову роль у популяризації цього стилю. Як зазначає Марія Словолюб, письменник зробив вишиту сорочку під піджаком впізнаваним елементом образу української інтелігенції. Згодом такий стиль почали активно наслідувати діячі культури та громадські активісти.

Важливий внесок у популяризацію вишиванки зробив і Михайло Драгоманов, який одним із перших почав поєднувати традиційну сорочку з повсякденним одягом. Водночас справжньою дослідницею української вишивки називають його сестру — Олену Пчілку.

За словами Словолюб, саме завдяки Олені Пчілці українські орнаменти та традиції вишивки стали відомими далеко за межами України.

Сьогодні інтерес до вишиванок і традиційного одягу лише зростає. Майстри дедалі частіше відновлюють старовинні техніки, досліджують автентичні орнаменти та відтворюють давні зразки українських сорочок.

Водночас дослідники наголошують: варто розрізняти поняття «вишиванка» та «вишита сорочка». Як пояснює етнологиня Оксана Косміна, вишита сорочка є елементом народного костюма з чіткими регіональними особливостями, символікою та правилами крою.

Натомість сучасна вишиванка — це ширше поняття, яке охоплює різні види одягу з вишитими елементами та дозволяє дизайнерам поєднувати традиційні мотиви із сучасною модою.

