Порноскандал у поліції: після гучного викриття у трьох областях почалися масові "чистки"

Поліція / © Національна поліція України

Реклама

У Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях стартували масштабні комплексні перевірки регіональних підрозділів поліції. Причиною стало гучне викриття високопосадовців, причетних до кримінальних оборудок (зокрема, за даними ЗМІ, йдеться про масштабний порноскандал та нелегальний бізнес).

Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України у Facebook.

Накази про екстрені інспекції підписав голова Нацполіції Іван Вигівський одразу після того, як 20 травня 2026 року СБУ та Офіс Генерального прокурора провели масові обшуки та затримання в регіональних управліннях.

Реклама

«Десант» перевіряльників з Києва

Масштаб скандалу змусив керівництво НПУ кинути на перевірки найвищий генералітет. Групи «ревізорів» очолили особисто заступники голови Нацполіції:

Максим Цуцкірідзе (керівник Головного слідчого управління);

Андрій Нєбитов (кримінальний блок);

Сергій Кобець.

До складу спецгруп увійшли оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ), працівники Головної інспекції та кадровики. Вони «перетрусять» усю діяльність обласних підрозділів — від ухвалення управлінських рішень до дотримання дисципліни.

Офіційна позиція керівництва

У Нацполіції запевняють, що покривати нікого не збираються, а реакція на дискредитацію погонів буде максимально жорсткою.

«Позиція керівництва НПУ залишається незмінною — жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав від осіб, які дискредитують звання поліцейського», — йдеться у заяві відомства.

Реклама

Топпосадовці Нацполіції «кришували» порностудії: останні новини

Раніше ми повідомляли, що високопосадовців Нацполіції, які фігурують у справі про «кришування» порностудій у трьох областях України, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми, яку організували високопосадовці Нацполіції. За інформацією слідства, керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли сприяти безперешкодній діяльності мережі порностудій, на яких незаконно виготовляли та поширювали через Інтернет відеоконтент еротичного й порнографічного характеру.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Новини партнерів