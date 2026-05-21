Навіщо досвідчені садівники сиплють борошно на грядки: несподіване пояснення

Борошно можна використовувати не лише для приготування їжі, а й у саду. Фахівці з садівництва кажуть, що цей продукт допомагає боротися зі шкідниками, додавати поживні речовини до ґрунту та компосту, а також визначати напрямок вітру під час обробки рослин.

Про це повідомило видання martha stewart.

Сертифікована садівниця та засновниця Seed to Sanctuary Сара Рубенс радить використовувати борошно проти попелиці, капустяного червця та жуків. Для цього вона рекомендує вранці, коли рослини трохи вологі від роси, легко посипати листя борошном. За її словами, борошно прилипає до шкідників і може забивати їхній ротовий апарат, через що їм стає складніше харчуватися.

Водночас Рубенс застерігає від надмірного використання борошна. У вологу погоду це може привабити мурах або спричинити появу цвілі.

Також борошном можна посипати мурашині стежки у саду чи будинку. За словами експертки, це ускладнює мурахам пошук їжі та повернення до гнізда.

Окрім цього, борошно використовують для боротьби з бур’янами. Для цього його змішують із невеликою кількістю солі та посипають сумішшю тріщини в бетоні або проміжки між бруківкою. Рубенс пояснює, що дрібні частинки борошна допомагають солі краще прилипати та проникати до коріння бур’янів.

Водночас вона попереджає, що таку суміш не варто використовувати надто широко, оскільки вона може зашкодити сусіднім садовим рослинам.

Експертка з догляду за газонами та садівництва Анжеліка Забер зазначає, що пшеничне, мигдальне, гречане та кокосове борошно можна додавати до компосту. За її словами, ці види борошна виготовлені з рослинних матеріалів, тому добре розкладаються в компостній купі та належать до відходів, багатих на вуглець.

Однак Забер радить не додавати забагато борошна за один раз, адже це може привабити гризунів. Натомість вона рекомендує використовувати невеликі порції та добре перемішувати їх із компостом.

Також експертка каже, що борошно містить азот, який підтримує ріст рослин і корисних мікробів у ґрунті. Для підживлення вона радить посипати невеликою кількістю борошна потрібну ділянку, змішати його із землею та добре полити водою.

Крім цього, борошно можна використовувати для визначення напрямку вітру перед обробкою рослин органічними спреями або добривами. Для цього достатньо підкинути невелику дрібку борошна в повітря та подивитися, куди її понесе. За словами Рубенс, цей спосіб краще застосовувати лише за слабкого вітру.

