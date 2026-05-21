Годували військових простроченим: викрито махінації із сухпайками для ЗСУ

Махінації з продуктами для ЗСУ / © Офіс Генерального прокурора

Двоє підприємців, які були постачальниками добових польових наборів продуктів для ЗСУ, комплектували якісні продукти разом із простроченими або взагалі непридатними для споживання і відправляли військовим.

Правоохоронці викрили махінації бізнесменів, які наживалися під час війни, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн.

У повідомленні наголосили, що реалізувати схему із махінаціями вдалося, зокрема, через дії колишнього т. в. о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

«Укладаючи договори з бізнесом, посадовець „забув“ внести туди пункт про обов’язкову перевірку якості товару — тож неякісна продукція безперешкодно дійшла до військових», — наголосили в Офісу генпрокурора.

Судові товарознавчі експертизи підтвердили, що харчі, які відправили українським військовим, справді не відповідали стандартам якості та безпечності.

Збитки становлять понад 71 млн грн.

«Усім учасникам повідомлено про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновнику — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану», — повідомили в Офісі генпрокурора.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків.

Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

