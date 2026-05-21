Катерина Кухар показалася у пуантах і розкішній сукні з золотою квітковою вишивкою

Катерина Кухар

До Дня вишиванки прима-балерина й директорка Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної Катерина Кухар знялася у фотопроєкті «Традиція, що тримає поставу». Разом із нею у фотосесії взяли участь художня керівниця коледжу Ольга Морозенко та студенти закладу.

Для Кухар та її студентів такі фотопроєкти стали вже щорічною традицією. Вони покликані підтримувати українську ідентичність, нагадувати про спадкоємність поколінь, силу національної культури та єднання навколо українських символів. Цьогоріч учасники фотосесії позували в гарних вишиванках від дизайнерки Юлії Магдич. Образи обрали в жовто-блакитній гамі.

Назва фотопроєкту, створеного Деном Бобровим — «Традиція, що тримає поставу», — символічно поєднує в собі українську культурну пам’ять і балетну школу, де краса руху народжується з дисципліни, гідності та внутрішньої сили.

«Я люблю це свято, вишиванка — це певна мова. У кожного мистецтва вона своя. У балету — рух. У вишиванки — орнамент. У День вишиванки особливо відчувається цінність традицій — тих, що живуть у мистецтві, у спадкоємності поколінь.

Уже кілька років поспіль до цього свята я поряд з молодими артистами — студентами Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, які нестимуть наш код нації. Одягаючи вишиванку, танцюючи наші українські вистави.

І вже зовсім скоро ми представимо глядачеві новий український балет «Малевич. Супрематичний рух». Це сучасний балет від хореографа-постановника Ярослава Кайнара, який створив цю виставу спеціально для коледжу та наших студентів. Це не автобіографічна довідка про Малевича, це нова сходинка в сучасному українському мистецтві та нашому коледжі. Відкриття кафедри сучасного балету — це не просто про новий напрямок у навчанні. Це про відповідь на виклики часу та про майбутнє дітей у професії. Мені здається, справжнє мистецтво сьогодні має не лише берегти традиції, а й відкривати двері в майбутнє. І саме це ми намагаємося зробити в балеті», — розповіла Катерина Кухар.

«Сьогодні про гарне й дуже важливе. Про наш код нації, наш оберіг і символ України, який ми сьогодні носимо з особливою гордістю», — додала Ольга Морозенко.

Нагадаємо, 27 травня на сцені Національної опери України відбудеться прем’єра «Малевич. Супремативний рух» і «Жізель» ІІ акт за участі студентів та випускників коледжу.

