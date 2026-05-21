Її не впізнати: топмодель Ізабель Гулар шокувала своїм "новим" обличчям у Каннах
Жінка в компанії свого коханого відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord. Однак уся увага публіки була прикута до її зовнішнього вигляду.
41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в компанії свого нареченого — 35-річного німецького футболіста Кевіна Траппа.
Модель обрала для своєї появи срібну сукню-футляр довжини максі, повністю розшиту бісером, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Однак не її гламурне вбрання привернуло увагу публіки.
Багато хто звернув увагу на «нове» обличчя бразилійки — її було складно впізнати. Змінена зовнішність Ізабель спровокувала бурхливі обговорення у пресі та соціальних мережах, де користувачі заявили, що вона буквально «перекроїла себе», її обличчя втратило колишню індивідуальність і має неприродний натяглий вигляд.
Коментатори в Мережі активно обговорюють можливі хірургічні (блефаропластика і броуліфт) та косметологічні втручання, порівнюючи свіжі знімки зі старими фотографіями зірки. Незрозуміло, що стало причиною її нового образу, але, можливо, це сталося через тугий кінський хвіст, який міг змінити її природні риси обличчя, або спеціальних тейпів, які натягнули вгору її брови.
А такий вигляд модель мала раніше:
Раніше, нагадаємо, топмодель Адріана Ліма показала селфі після тренування — без макіяжу і фільтрів — у відповідь хейтерам, які звинувачували її в надмірному захопленні філерами.