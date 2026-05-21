Відпустка за 178 тис. грн у Єгипті обернулася жахіттям: що шокувало туристів

Сімейна поїздка до Єгипту, яка коштувала понад 3 000 фунтів стерлінгів (приблизно 178 тисяч гривень, — Ред), обернулася серйозними проблемами для туристів із Великої Британії. Родина з Південного Уельсу стверджує, що під час відпочинку на курорті в Хургаді вони захворіли, жили серед будівельних робіт і зіткнулися з небезпечними умовами в готелі. Зрештою туроператор погодився повернути їм повну вартість поїздки.

Про це повідомило видання Mirror.

36-річний Скотт Едвард вирушив до Єгипту разом із дружиною Кеті та двома дітьми — Фредді й Александрою. Родина зупинилася в готелі з аквапарком у Хургаді. За словами чоловіка, після виснажливої дороги з затримками та пересадками вони дісталися курорту лише через 18 годин подорожі.

Втім, проблеми почалися одразу після заселення. Скотт розповів, що перший номер був брудним, а Wi-Fi не працював. За його словами, того ж вечора біля номера голосно лунала дитяча музика через ремонт сцени для розваг.

Він стверджує, що кімнати були занедбаними: навколо туалету залишалися сліди бруду, кондиціонер був вкритий пилом і цвіллю, а на стінах відшаровувалася штукатурка та фарба. Також, за словами родини, біля дверей номера розміщувався відкритий електричний щиток.

Під час відпочинку, як каже Скотт, уся сім’я захворіла. Родина вважає, що причиною могла стати їжа в готелі. Через погане самопочуття туристи пропустили більшість запланованих екскурсій та витрачали додаткові кошти на транспорт і харчування. За словами чоловіка, після повернення додому він ще протягом двох тижнів мав проблеми зі здоров’ям через зневоднення.

За словами британця, хвороба зіпсувала відпочинок і дітям, які через погане самопочуття не могли користуватися дитячими майданчиками та відвідувати дитячий клуб.

Окремо родина поскаржилася на небезпечний стан території готелю. Скотт стверджує, що дитячий майданчик був пошкоджений, а на його території лежали оголені дроти. Під час нагляду за дітьми чоловік випадково торкнувся одного з проводів та отримав удар електричним струмом.

Також він заявив, що на території готелю тривали будівельні роботи. За його словами, навколо лежали уламки скла, цегли та інше будівельне сміття. Його дитина ледь не порізала ногу розбитим склом дорогою до номера, однак взуття захистило від травми.

Після повернення до Великої Британії чоловік звернувся до туристичної компанії Loveholidays, через яку бронював поїздку, та вимагав компенсації. Спочатку родині запропонували повернення лише 104 фунтів стерлінгів, однак пізніше компанія погодилася повністю компенсувати вартість відпочинку, включно з авіаперельотом і трансферами.

У Loveholidays заявили, що шкодують через ситуацію, яка сталася з родиною. Водночас у компанії зазначили, що турист звернувся зі скаргою лише через сім тижнів після повернення додому, тому оператор не мав можливості допомогти сім’ї під час самої відпустки.

Також у компанії повідомили, що передали інформацію про скарги адміністрації готелю, щоб порушені проблеми були усунені.

