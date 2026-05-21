ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Париж 2026 очима української туристки: скільки доведеться витрати на їжу, музеї та розваги

У Парижі 2026 року навіть звичайна прогулянка або обід можуть стати недешево. Блогерка Маша Себова озвучила актуальні ціни на популярні туристичні місця та заклади.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Маша Себова в Парижі

Маша Себова в Парижі / © скриншот

Українська тревел-блогерка Маша Себова розповіла, у скільки сьогодні обходиться відпочинок у Парижі. Вона показала ціни на музеї, харчування у популярних закладах, розваги для туристів і навіть незвичне житло на Сені.

Про це блогерка розповіла у відео на Youtube.

Одним із місць, які відвідала блогерка, став музей Мармотан Моне. Вхід туди коштує 14 євро. Саме тут зібрана велика колекція робіт художника Клода Моне — десятки картин і малюнків, серед яких є і знамените полотно «Враження. Схід сонця». Цю картину вважають символом імпресіонізму.

Не менш дорогими виявилися й звичайні походи до кафе. За обід у відомому закладі «Ротонда» на Монпарнасі Себова заплатила 22 євро. У меню були традиційний французький цибулевий суп та яйця з майонезом. За словами блогерки, саме таку закуску часто замовляють місцеві жителі.

Порівняно з попередніми роками у Парижі подорожчали й популярні туристичні розваги. Наприклад, оренда дерев’яного човника у Люксембурзькому саду тепер коштує 8 євро. Ще кілька років тому за таку прогулянку просили майже вдвічі менше — приблизно 4–5 євро.

Окрему увагу Себова приділила вартості житла. За її словами, будинки-човни на Сені продають від 200 тисяч євро. Водночас для Парижа така ціна вважається доволі скромною. Блогерка також зазначила, що право на стоянку човна у місті нерідко передається у спадок.

Водночас у Парижі залишаються місця, де туристи можуть провести час безкоштовно. Одним із них є Національна бібліотека Франції з великою овальною залою та садом із пальмами. Відвідувачі приходять туди не лише за книжками — простір часто використовують для роботи та навчання.

Також Маша Себова звернула увагу на зміни у місцевій кавовій культурі. Якщо близько десяти років тому знайти хорошу каву у Парижі було непросто, то тепер ситуація помітно змінилася. Однак повноцінні сніданки та бранчі у французькій столиці все ще не надто популярні. За словами блогерки, більшість французів, як і раніше, віддають перевагу класичному круасану з маслом.

Нагадаємо, фахівці туристичної сфери з різних країн одностайно назвали Італію найкращим гастрономічним напрямком у світі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie