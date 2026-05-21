Париж 2026 очима української туристки: скільки доведеться витрати на їжу, музеї та розваги

Українська тревел-блогерка Маша Себова розповіла, у скільки сьогодні обходиться відпочинок у Парижі. Вона показала ціни на музеї, харчування у популярних закладах, розваги для туристів і навіть незвичне житло на Сені.

Про це блогерка розповіла у відео на Youtube.

Одним із місць, які відвідала блогерка, став музей Мармотан Моне. Вхід туди коштує 14 євро. Саме тут зібрана велика колекція робіт художника Клода Моне — десятки картин і малюнків, серед яких є і знамените полотно «Враження. Схід сонця». Цю картину вважають символом імпресіонізму.

Не менш дорогими виявилися й звичайні походи до кафе. За обід у відомому закладі «Ротонда» на Монпарнасі Себова заплатила 22 євро. У меню були традиційний французький цибулевий суп та яйця з майонезом. За словами блогерки, саме таку закуску часто замовляють місцеві жителі.

Порівняно з попередніми роками у Парижі подорожчали й популярні туристичні розваги. Наприклад, оренда дерев’яного човника у Люксембурзькому саду тепер коштує 8 євро. Ще кілька років тому за таку прогулянку просили майже вдвічі менше — приблизно 4–5 євро.

Окрему увагу Себова приділила вартості житла. За її словами, будинки-човни на Сені продають від 200 тисяч євро. Водночас для Парижа така ціна вважається доволі скромною. Блогерка також зазначила, що право на стоянку човна у місті нерідко передається у спадок.

Водночас у Парижі залишаються місця, де туристи можуть провести час безкоштовно. Одним із них є Національна бібліотека Франції з великою овальною залою та садом із пальмами. Відвідувачі приходять туди не лише за книжками — простір часто використовують для роботи та навчання.

Також Маша Себова звернула увагу на зміни у місцевій кавовій культурі. Якщо близько десяти років тому знайти хорошу каву у Парижі було непросто, то тепер ситуація помітно змінилася. Однак повноцінні сніданки та бранчі у французькій столиці все ще не надто популярні. За словами блогерки, більшість французів, як і раніше, віддають перевагу класичному круасану з маслом.

