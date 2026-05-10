Займалися інтимом просто в бізнес-класі: чим обернувся пікантний інцидент на борту

Літак / © pexels.com

В Аргентині поліція вивела з літака двох пасажирів бізнес-класу після того, як їх запідозрили в інтимній поведінці просто під час польоту. Інцидент стався на рейсі панамської авіакомпанії Copa Airlines, який прибув із Панами до міжнародного аеропорту Росаріо.

Про це повідомило видання Daily Star.

За інформацією місцевих ЗМІ, після посадки правоохоронці забрали на допит 54-річного архітектора та 59-річну жінку. Повідомляється, що обох підозрюють у публічній непристойності через поведінку в салоні бізнес-класу.

Як пише аргентинська преса, пара нібито поводилася надто відверто на своїх місцях. За словами свідків, чоловік і жінка цілувалися та вступали в інтимну взаємодію прямо у салоні літака. Місцеві медіа також стверджують, що ці люди не перебувають у стосунках і мешкають за різними адресами в Росаріо.

Інцидент, за даними журналістів, помітила одна з пасажирок, яка подорожувала разом із племінницею. Після її скарги бортпровідниця повідомила про ситуацію пілоту. Згодом після приземлення до літака зайшли працівники поліції аеропорту.

Офіційних коментарів від аргентинської поліції наразі не надходило. Також ситуацію поки не прокоментувала й авіакомпанія Copa Airlines. Водночас аргентинський радіоведучий, який перебував на борту цього рейсу, опублікував фотографію трьох правоохоронців усередині літака після посадки.

Через інцидент висадку пасажирів затримали більш ніж на годину. Один із пасажирів рейсу, Хуан Хуанко, написав у соцмережі X, що літак і без того прибув із запізненням приблизно на 20 хвилин, а після посадки на борт піднялися працівники служби безпеки аеропорту для проведення процедури щодо пасажирів бізнес-класу. У дописі чоловік також пожартував: «Давай, чоловіче, я голодний».

У деяких непідтверджених місцевих повідомленнях стверджується, що пару нібито застали напівоголеною та без спідньої білизни. Водночас зазначається, що повноцінного статевого акту між ними, ймовірно, не було.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пара віком понад 50 років отримала довічну заборону на польоти авіакомпанією Jet2 після спроби інтиму під час зльоту. Свою поведінку пасажири пояснили тим, що нібито просто «палко молилися».

