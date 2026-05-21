СБУ вгатила по штабу ФСБ на Херсонщині / © Служба безпеки України

Служба безпеки України вгатила по штабу російської ФСБ. Воїни Центру спецоперацій «А» СБУ

уразили штаб російських ФСБ-шників та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1» на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

СБУ вгатила по штабу ФСБ: подробиці операції

Президент поділився, що завдяки лише одній цій вдалій операції вдалося знищити близько сотні росіян — вбитими та пораненими.

«Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати», — додав Зеленський.

Уражений штаб спецпризначенців РФ був розташований у Херсонській області, в населеному пункті Генічеська Гірка.

Зеленський назвав роботу бійців хорошим результатом.

Останні ураження ЗСУ у Росії і на окупованих територіях

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, на Донеччині було уражено пункти управління у районі Покровська та БпЛА у Графському, ангар із технікою в Селидовому, а також місця зосередження живої сили у кількох населених пунктах.

Окрім цього, під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів у Бараниківці на Луганщині та ремонтний підрозділ у Привіллі на Херсонщині.

Також стали відомі детальні результати попередньої атаки в ніч проти 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ — одного з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке забезпечує пальним окупаційні війська. Внаслідок влучань на заводі пошкоджено установки перероблення АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а також установку гідроочищення дизельного пального.

У ніч на 15 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали 55 вогневих ударів по 23 військових об’єктах РФ та на окупованих територіях. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр», атаки відбулися в районах Таганрога, Єйська, у Криму, а також у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях. Зокрема, в Мелітополі та Бердянську.

Серед знищених цілей — унікальний літак-амфібія Бе-200 і гвинтокрил «Ка-27» у н.п. Морской, ЗРК «Тор-М2» у Гончаровому, ЗРГК «Панцирь-С1» у Криму, суховантаж із боєкомплектом у Бердянську, а також навчальний центр і транспортна дільниця у Райгородці.

