Близько 100 росіян вбили одним ударом: СБУ вгатила просто по штабу ФСБ — деталі операції від Зеленського
У Херсонській області українські спецслужби провели операцію проти російської ФСБ. Попередні наслідки удару можуть виявитися болісними для окупаційних сил.
Служба безпеки України вгатила по штабу російської ФСБ. Воїни Центру спецоперацій «А» СБУ
уразили штаб російських ФСБ-шників та знищили зенітний комплекс «Панцир-С1» на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
СБУ вгатила по штабу ФСБ: подробиці операції
Президент поділився, що завдяки лише одній цій вдалій операції вдалося знищити близько сотні росіян — вбитими та пораненими.
«Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати», — додав Зеленський.
Уражений штаб спецпризначенців РФ був розташований у Херсонській області, в населеному пункті Генічеська Гірка.
Зеленський назвав роботу бійців хорошим результатом.
Останні ураження ЗСУ у Росії і на окупованих територіях
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, на Донеччині було уражено пункти управління у районі Покровська та БпЛА у Графському, ангар із технікою в Селидовому, а також місця зосередження живої сили у кількох населених пунктах.
Окрім цього, під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів у Бараниківці на Луганщині та ремонтний підрозділ у Привіллі на Херсонщині.
Також стали відомі детальні результати попередньої атаки в ніч проти 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ — одного з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке забезпечує пальним окупаційні війська. Внаслідок влучань на заводі пошкоджено установки перероблення АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а також установку гідроочищення дизельного пального.
У ніч на 15 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали 55 вогневих ударів по 23 військових об’єктах РФ та на окупованих територіях. Як повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр», атаки відбулися в районах Таганрога, Єйська, у Криму, а також у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях. Зокрема, в Мелітополі та Бердянську.
Серед знищених цілей — унікальний літак-амфібія Бе-200 і гвинтокрил «Ка-27» у н.п. Морской, ЗРК «Тор-М2» у Гончаровому, ЗРГК «Панцирь-С1» у Криму, суховантаж із боєкомплектом у Бердянську, а також навчальний центр і транспортна дільниця у Райгородці.