Вночі та зранку дрони атакували Московську область РФ: вибухи та пожежі (відео)
Ворожа ППО працювала одразу у кількох містах Московської області.
У ніч проти 17 травня в Московській області Росії повідомляють про атаку безпілотників.
Про це пишуть місцеві жителі та російські ЗМІ.
За їхніми даними, у Зеленограді після атаки або роботи протиповітряної оборони виникла пожежа.
Також повідомляється про вибухи та роботу російської ППО у низці населених пунктів, зокрема в Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.
У мережі поширюють відео, на яких, як стверджується, кілька ударних БпЛА рухаються групою в напрямку Московської області.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за добу нібито було збито вже 114-й безпілотник, який летів у напрямку столиці РФ.
Раніше повідомлялося, що 16 травня у Москві та ще 18 регіонах Російської Федерації, а також на всіх окупованих російськими військами територіях України, було оголошено загрозу від безпілотників.
Ми раніше інформували, що українські безпілотники від початку 2026 року уразили щонайменше 16 російських НПЗ, через що з ладу вийшло близько 11% потужностей нафтопереробки РФ.