Росіяни всю ніч гатили по великому місту — які наслідки
Окупанти випустили десятки ударних дронів по Дніпру.
У Дніпрі була важка ніч. Росіяни атакували ударними дронами.За останніми даними, є постраждалі.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив він.
У місті виникли пожежі. Понівечені підприємство та приватні будинки.
За даними очільника ОВА, 56 ударних БпЛА ворога знищили цієї ночі підрозділи ПвК «Схід» у різних районах області.
Нагадаємо, зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.