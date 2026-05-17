Росіяни всю ніч гатили по великому місту — які наслідки

Окупанти випустили десятки ударних дронів по Дніпру.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

У Дніпрі була важка ніч. Росіяни атакували ударними дронами.За останніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив він.

У місті виникли пожежі. Понівечені підприємство та приватні будинки.

За даними очільника ОВА, 56 ударних БпЛА ворога знищили цієї ночі підрозділи ПвК «Схід» у різних районах області.

Нагадаємо, зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.

