День ангела 17 травня: кого та як вітати з іменинами

17 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 17 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 17 травня

17 травня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, цілеспрямований, сміливий, товариський. В дорослому віці стає жартівником, душею будь-якої компанії.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві має легкий характер, енергійний, дружелюбний, ніколи не хитрить. В дорослому віці стає незворушним, навіть дещо холоднокровним.

День ангела 17 травня — душевні привітання в прозі

Який сьогодні, 17 травня, день ангела / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від тривог і невдач, а життя наповнюється світлом, добром і щирими людьми. Бажаю миру в душі, міцного здоров’я та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди веде тебе правильною дорогою, захищає від усього злого та дарує натхнення і сили для здійснення найзаповітніших мрій. Щастя тобі, любові та гармонії.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник оберігає кожен твій крок, допомагає у важливих рішеннях і наповнює життя спокоєм, теплом і вірою в краще. Нехай у твоєму серці завжди живе надія.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел завжди стоїть за твоєю спиною, відводить біди і дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю щастя, любові, добробуту та здійснення всіх мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде світло, яке веде вперед, а твій ангел-охоронець допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю радості, тепла, удачі та щирих людей поруч.

