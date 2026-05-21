Українцям почали надсилати третю платіжку за газ: за що тепер доведеться платити

Газ / © pexels.com

В Україні споживачі газу отримують уже три окремі платіжки. Окрім рахунку за спожитий газ та його доставку, частині споживачів надходить ще й окрема платіжка за технічне обслуговування газових мереж у будинку. Саме вона останнім часом викликає найбільше запитань.

Про це у коментарі УНІАН розповіла адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Додатковий рахунок стосується перевірки та обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Йдеться про мережі, які забезпечують безпечне постачання газу у багатоквартирних будинках.

За словами юристки, така послуга передбачена чинним законодавством, зокрема Кодексом газорозподільних систем та законом «Про житлово-комунальні послуги». Окремий порядок технічного обслуговування також затвердило Міністерство енергетики 2023 року.

Фахівчиня зазначила, що платити за технічне обслуговування повинні співвласники житла. Водночас сам рахунок можуть виставляти або ОСББ на весь будинок, або окремо кожному мешканцю — залежно від його частки.

При цьому третя платіжка не є регулярною щомісячною оплатою. Частота проведення таких робіт залежить від стану та віку газових мереж. Якщо системи експлуатуються менш ніж 25 років, обслуговування проводять раз на п’ять років. Для старіших мереж технічне обслуговування здійснюють частіше — раз на три роки.

Окремо споживачі оплачують сам природний газ та його розподіл. Як нагадала адвокатка, після запуску реформи газового ринку 2020 року українці отримали можливість самостійно обирати постачальника газу.

Саме тому українці отримують дві різні квитанції: одну — за газ, іншу — за його доставку. Сума за розподіл залежить від того, скільки газу домогосподарство використало протягом попереднього газового року — від жовтня до вересня.

Отриманий обсяг ділять на 12 місяців і множать на тариф оператора. У різних областях він відрізняється, оскільки залежить від особливостей мереж та кількості споживачів. Наприклад, у Київській області тариф для населення становить 0,32 гривні за кубометр на місяць.

Юристка також пояснила, що відмовитися від оплати за розподіл можуть лише ті споживачі, які офіційно відключилися від газових мереж. Для цього необхідний акт опломбування. Простого факту, що людина не користується газом, недостатньо для припинення нарахувань.

Навіть після відключення певний час можуть надходити рахунки, адже плата розраховується на основі попередніх обсягів споживання.

Також закон дозволяє не оплачувати послуги у разі офіційне відключення газу або руйнування житла. Однак цей факт має бути офіційно підтверджений відповідними актами, зокрема за участі ДСНС. Після фіксації пошкоджень оператор мережі повинен призупинити або розірвати договір зі споживачем.

