Коли викопувати тюльпани та як це краще робити

Коли викопувати тюльпани

Яскраве цвітіння тюльпанів навесні є окрасою будь-якого саду, проте цей період триває відносно недовго — зазвичай від 10 до 14 днів. Тривалість життя кожної квітки безпосередньо залежить від правильного догляду, своєчасного поливу та внесення добрив. Коли пелюстки осипаються, настає час для важливих агротехнічних кроків, які визначать якість цвітіння та потужність бутонів у наступному сезоні.

Першочерговою дією одразу після завершення цвітіння є видалення насіннєвих коробок. Це дозволяє рослині не витрачати сили на формування насіння, а спрямувати всі соки на збільшення та розвиток підземної цибулини. Після цієї процедури тюльпани мають залишатися в землі ще щонайменше 3–4 тижні. Це мінімальний термін, необхідний для того, щоб цибулини дозріли та набралися сил.

Коли викопувати тюльпани: природний метод

Ідеальним часом для викопування, на думку фахівців, вважається момент, коли листя рослини повністю пожовтіє, втратить тургор і самостійно поляже на поверхню ґрунту. Це є головною природною ознакою того, що життєвий цикл надземної частини завершено, а цибулина сформувалася. Якщо земля на клумбі вам найближчим часом не потрібна, тюльпани варто тримати в ґрунті саме до такого стану.

Якщо потрібно викопувати тюльпани передчасно

Проте часто виникає потреба звільнити місце на квітнику раніше — наприклад, для висадки підготовленої розсади однорічних квітів. У такому випадку практикується передчасне викопування.

Проводити його слід дуже обережно, за допомогою лопати кущі акуратно підкопують і витягують із землі так, щоб цибулини в жодному разі не відірвалися від стебел та листя. Зрізати зелену масу після викопування категорично заборонено — рослини зв’язують своєрідними букетами і відправляють на зберігання разом із бадиллям.

Що відбувається з цибулинами після викопування та чим загрожує порушення термінів

Викопане гніздо тюльпана складається зі старої материнської цибулини та кількох нових діточок. Важливо розуміти, що після вилучення з ґрунту життя в рослині не зупиняється. Саме тому правильне сушіння має вирішальне значення для формування майбутньої квітки.

Невчасне збирання цибулин загрожує неприємними наслідками в обох випадках.

Якщо викопати занадто рано цибулини просто не встигнуть покритися міцною захисною лускою. Проте це не критично, якщо ви залишили листя. Поки бадилля сохне, усі поживні речовини з нього переходять у підземну частину, і захисна сорочка успішно сформується вже під час зберігання — точно так само, як підсихає звичайна ріпчаста цибуля.

Якщо запізнитися і перетримати в землі — це набагато небезпечніше. У спекотному літньому ґрунті тюльпани можуть помилково розпочати новий цикл розвитку і пустити коріння завчасно. Таке літнє вкорінення забирає в цибулини колосальну кількість сил і внутрішніх ресурсів, через що посадковий матеріал сильно виснажується і наступного року може взагалі не зацвісти.

Як зберігати викопані тюльпани

Після викопування обережно підписані за сортами купки тюльпанів переносять у сухе, захищене від прямих сонячних променів місце — наприклад, у розсадник під стелажі. Наявність залишків листя та мінімального світла на цьому етапі є корисною, у зелені продовжуються процеси фотосинтезу, завдяки чому відбувається фінальний відтік усіх органічних та поживних речовин із бадилля безпосередньо в цибулину.

Для успішного формування майбутньої квіткової бруньки всередині цибулини в літні місяці необхідно підтримувати теплий температурний режим у межах від 20 до 30 °C. У такому середовищі матеріал залишається до початку осені.

Вже у вересні температуру в місці зберігання необхідно планово знизити до 17–18 °C, готуючи цибулини до майбутньої осінньої висадки у відкритий ґрунт.

