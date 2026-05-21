"Шахтар" програв "Колосу" в заключному турі УПЛ — Степаненко зі сльозами завершив кар'єру

Тарас Степаненко / facebook.com/fckoloskovalivka

"Шахтар" зазнав поразки від "Колоса" у матчі, заключного, 30-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі ковалівці забили на старті другого тайму — на 49-й хвилині Ардіт Тахірі замкнув навіс Даниїла Хрипчука з правого флангу.

Цей матч став останнім у професійній кар'єрі півзахисника Тараса Степаненка, який вийшов на поле у стартовому складі "Колоса" та відіграв 60 хвилин, після чого був замінений.

Степаненко зі сльозами залишав поле, а гравці обох команд влаштували йому коридор пошани та красиво провели легенду.

Степаненко — легенда донецького "Шахтаря". Тарас виступав за "гірників" від 2010 до 2025 року, провівши у помаранчево-чорній футболці 439 матчів у всіх турнірах, забивши 30 голів і віддавши 25 асистів.

Степаненко має 10 чемпіонських титулів разом із "Шахтарем", а ще 8 разів вигравав з "гірниками" Кубок України та 7 разів Суперкубок.

У березні 2026 року Тарас повернувся до України після одного сезону в турецькому "Еюпспорі" та підписав контракт з "Колосом".

Також Степаненко провів 87 матчів за збірну України, в яких забив 4 голи.

Зазначимо, що одразу після завершення ігрової кар'єри Степаненко розпочне тренерську — він доєднається до штабу Андреа Мальдери в збірній України.

Для "Шахтаря" (72 очки) цей матч уже не мав турнірного значення — ще за три тури до кінця підопічні Арди Турана достроково стали чемпіонами УПЛ. "Колос" (49 балів) після перемоги над "гірниками" піднявся на п'яту позицію.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

