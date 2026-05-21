Чи наважиться Росія на наступ з Білорусі: Подоляк розкрив, що зробить Україна у відповідь

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

Активність російських і білоруських військ поблизу кордонів України, що супроводжується риторикою про ядерну зброю, є інструментом психологічного тиску, а не підготовкою до реального вторгнення.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для «24 Каналу».

Чи можливий повноцінний наступ із Білорусі

За оцінкою Подоляка, повноцінний наступ з території Білорусі зараз не здається реалістичним. Росія вже несе колосальні втрати на сході та не здатна вирішити навіть тактичні завдання на наявній лінії фронту. Відкриття ще одного напрямку не принесе Кремлю вирішального ефекту.

«Вважати, що відкриття ще якоїсь ділянки фронту суттєво на щось повпливає — це нонсенс», — підкреслив він.

Крім того, Сили оборони України та розвідка повністю контролюють ситуацію. Білорусь більше не є «сліпою зоною», як це було 2022 року. Українська сторона добре знає всі ключові об’єкти білоруської економіки та готова уразити їх у перші ж години конфлікту.

«Реакція буде не така, як була 2022-го. Реакція буде миттєвою, максимально жорсткою», — наголосив радник. Він також додав, що білоруське суспільство категорично не підтримує війну і не готове брати в ній участь.

Навіщо Путін підігріває напруженість

Головна мета ескалації лежить у політичній площині. На думку Подоляка, Москва намагається остаточно знищити будь-які залишки суб’єктності Олександра Лукашенка. Вона не хоче, щоб Мінськ вів неформальні переговори з Польщею, Литвою чи Заходом, тому Путін демонструє повний контроль над білоруською територією.

Паралельно ця напруженість спрямована і на країни Балтії. Росія хоче створити ілюзію того, що вона досі має ресурси для масштабування війни та готова піднімати ставки. Проте в Києві усвідомлюють: якби в РФ дійсно були потужні резерви, їх би вже кинули на східний фронт для покриття дефіциту сил.

Ядерні навчання: спроба залякати

Росія використовує ядерну тему як компенсацію власних військових невдач. Навчання 19–21 травня, а також заяви про передавання Білорусі комплексів «Іскандер-М» зі «спеціальними боєприпасами» (ядерною бойовою частиною) — це чергова спроба залякати Україну та Європу.

«Вони не можуть впоратися з Україною конвенційною зброєю. Тому знову дістають тему ядерної зброї й намагаються лякати», — пояснив радник керівника ОП.

Цікаво, що заяви Москви про завезення боєприпасів лише зараз прямо суперечать попереднім твердженням Лукашенка про те, що ця зброя вже давно на території Білорусі. Це лише підтверджує факт, що Мінськ не має жодного реального контролю над цими комплексами.

Підсумовуючи, Подоляк зазначив: головний ризик на півночі полягає не в повторенні сценарію лютого 2022 року, а в постійних маневрах, провокаціях і спробах РФ тримати Україну в постійній напруженості.

Нагадаємо, Україна екстрено укріплює кордон через загрозу з Білорусі. Прикордонники та військові посилюють інженерне облаштування і створюють мінно-вибухові загородження по всій протяжності північного кордону.

