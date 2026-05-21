Області України біля кордонів з РФ і Білоруссю беруть під посилений контроль — термінова заява СБУ

Кордон з Білорусю

СБУ та Сили оборони розпочали масштабні безпекові заходи у північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю. Українців попереджають про можливі перевірки документів, огляд авто та обмеження руху в окремих населених пунктах.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Заходи проводять на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, президента Володимира Зеленського. Вони охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області.

У СБУ наголошують, що йдеться про безпрецедентний за масштабом комплекс дій на територіях, які межують із РФ та Білоруссю. Їхня мета — посилити контррозвідувальний і контрдиверсійний захист та не допустити проникнення ворожих груп у прикордонні райони.

Роботу координує Антитерористичний центр при СБУ. До заходів залучені підрозділи Служби безпеки, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Передусім силовики працюватимуть на випередження можливих диверсій, терактів, розвідувальної та підривної діяльності, а також інших воєнних злочинів з боку ворога.

Під час безпекових заходів правоохоронці можуть посилено перевіряти громадян, оглядати автомобілі, окремі приміщення та території для виявлення заборонених предметів. Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду вулицями деяких населених пунктів.

У СБУ закликали громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, виконувати законні вимоги правоохоронців і дотримуватися комендантської години.

У відомстві додали, що всі заходи проводяться з урахуванням правового режиму воєнного стану та з дотриманням прав і свобод громадян.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі. Пізніше президент заявив, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області (яка межує з Чернігівщиною та північчю Сумщини).

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Своєю чергою військовий експерт Ігор Романенко оцінив реальні ресурси Кремля та пояснив, навіщо Путін знову роздмухує тему північного фронту.

