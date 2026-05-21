Росіяни просунулися у “сірій зоні” на Вовчанському напрямку — військовий оглядач

Російські військові / © Associated Press

Російські війська мають просування у “сірій зоні” на Вовчанському напрямку, переважно на правому фланзі української оборони.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, окупанти незначно просунулися також у районах, де вже були позиції українських військових.

“На жаль, напрямок продовжує потроху просідати далі”, — зазначив Мирошников.

Водночас він наголосив, що більшість успіхів російської армії стосується зруйнованих прикордонних сіл, де вже давно не було ані місцевих мешканців, ані українських позицій.

Окремо оглядач прокоментував ситуацію на Борівському напрямку. За його словами, у глибині лівобережного плацдарму Сил оборони є успішні активні дії українських воїнів.

Натомість ближче до річки Оскіл, за словами Мирошникова, ініціатива залишається за російськими військами, однак “результати в практичній площині — близькі до нуля”.

Він додав, що така ситуація характерна як для напрямку Борової, так і для району Дробишевого на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров 18 травня поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи — керовані авіабомби. Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.

