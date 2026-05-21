Білорусь може вступити у війну проти України: Лукашенко назвав умову

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не має наміру втягуватися у війну проти України.

Про це він заявив білоруським журналістам.

За словами Лукашенка, Білорусь може бути залучена до бойових дій лише у випадку, якщо її територія нібито зазнає агресії.

Реклама

“Білорусь не збирається втягуватися в конфлікт в Україні”, — заявив він.

Водночас Лукашенко зазначив, що Мінськ розглядатиме участь у війні лише у разі нападу на білоруську територію.

Лукашенко також заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у будь-якій точці України чи Білорусії та обговорити проблеми двосторонніх відносин.

Нова загроза з Білорусі для Києва — останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив про те, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області (яка межує з Чернігівщиною та північчю Сумщини).

Реклама

Зеленський провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача через загрозу наступу Росії на Чернігівському та Київському напрямках. За словами президента, на Ставці детально проаналізували наявні дані української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Новини партнерів