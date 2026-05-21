В одній з країн ЄС готують нові правила для українців: що буде з виплатами

У кількох регіонах Швейцарії хочуть змінити правила для українців, щоб після березня 2027 року їм автоматично не підвищили соціальні виплати.

Про це йдеться в офіційному зверненні Центральної швейцарської конференції директорів із соціальних питань (ZSODK).

Як зміниться тимчасовий захист для українців в Швейцарії

Згідно зі швейцарським законодавством, у березні 2027 року завершується дія наданого українцям статусу захисту S. Після цього терміну понад 30 тисяч біженців можуть автоматично отримати посвідку на проживання категорії B. Цей документ передбачає довгострокове проживання, додаткові гарантії від місцевих громад, а також значно вищі соціальні виплати, які в деяких регіонах можуть зрости майже вдвічі.

Кантони занепокоєні можливим зростанням витрат на тлі того, що федеральний уряд Швейцарії планує скорочувати фінансування цієї сфери. Зокрема, у межах 27-го пакета підтримки парламент країни вже скасував одноразові виплати для біженців.

Голова ZSODK Петер Труттманн наголосив, що федеральна влада не повинна зменшувати свою фінансову участь і водночас перекладати на регіони обов’язок збільшувати соціальні видатки. У конференції також додали, що автоматичне надання посвідок категорії B суперечить логіці статусу S, який створювався саме як тимчасове рішення на період війни, а не як інструмент для постійного проживання.

Які зміни пропонують запровадити

Представники кантонів підкреслюють, що Швейцарія не відмовляється від гуманітарної підтримки та допомоги в інтеграції українців. Проте система фінансування потребує коригування.

Регіональна влада пропонує скасувати автоматичне переведення українців зі статусу S на посвідку B, а також дозволити кантонам самостійно визначати розмір соціальної допомоги біженцям, якщо федеральний центр припинить покривати ці витрати.

Якщо Федеральна рада Швейцарії ухвалить ці зміни та внесе поправки до постанови про надання притулку, після 2027 року українцям доведеться проходити стандартну і значно складнішу процедуру легалізації. Крім того, умови та обсяги соціальної підтримки у такому разі суттєво відрізнятимуться залежно від кантону проживання.

Нагадаємо, у Євросоюзі обговорюють можливість позбавлення військовозобов’язаних українців права на притулок після березня 2027 року, оскільки надання їм притулку суперечить військовій підтримці Києва.

Також у Польщі від червня 2026 року змінюються умови програми 800+ для українських біженців зі статусом UKR. Частина родин може втратити право на виплати через нові вимоги до працевлаштування та освіти дітей.

