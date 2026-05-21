EL Кравчук насмішив сваркою з подругою Могилевською та яка вона поза сценою: "З'їла мої мізки"

Наталія Могилевська та EL Кравчук

Український співак EL Кравчук поділився кумедною історією про свою давню подругу та колегу Наталію Могилевську.

Артист зізнався, що за роки дружби між ними траплялися різні ситуації, а інколи характер Могилевської міг неабияк його здивувати. Так, співак пригадав один курйозний випадок, який стався під час їхньої спільної поїздки. За його словами, тоді Наталія рішуче захотіла якнайшвидше влаштуватися на відпочинок і не збиралася чекати.

«Наталя для мене подруга й артистка, яку люблю. Але, Боже, як вона дістає інколи! Я скажу чесно. Ну такий характер! Колись поїхали кудись, і вона просто так встала і сказала: „Так, я хочу зараз лягти спати. Постіль, давай мені все“. А я кажу: „Наташо, 40 хвилин попросили зачекати, я нічого не можу“. А вона: „Нічого не знаю, давай іди“», — емоційно розповів EL Кравчук у проєкті «55 за 5».

Наталія Могилевська та EL Кравчук на архівному фото

Співак додав, що після такого напору вирішив самотужки рятувати ситуацію. Він звернувся до працівниці закладу й пояснив, що вже не витримує вимог колеги. І врешті, вона погодилася і ситуація вирішилася.

«Я підходжу до тьотечки, кастелянші, й кажу: „Ви знаєте, вона з’їла всі мої мізки. Дайте мені цю постіль, будь ласка“. І вона мені дала. А Наташа потім каже: „Бачиш, як це все просто!“» — пожартував артист.

