Режисер "Драйву" зробив шокувальне зізнання про власну смерть на 25 хвилин

Данський режисер Ніколас Віндінг Рефн, відомий стрічками «Драйв» та «Дилер», шокував зізнанням про клінічну смерть і розповів, як пережите буквально повернуло його до кіно.

На Каннському кінофестивалі режисер уперше за тривалий час презентував новий повнометражний фільм. Під час зустрічі з журналістами він несподівано заговорив не про прем’єру, а про боротьбу за життя. За словами Рефна, у 2023 році лікарі випадково виявили у нього небезпечну ваду серця. Ситуація виявилася критичною — легені вже наповнювалися кров’ю. Медики не приховували ризиків і фактично готували режисера до найгіршого. Уже за два тижні після обстеження йому провели термінову операцію.

«Я був мертвий протягом 25 хвилин. Мені прямо сказали, що я навряд чи виживу, а якщо й виживу, то ніхто не знає, якими будуть наслідки. Але Бог дав мені другий шанс. Скільки людей отримують таку можливість? Я зрозумів, що маю використати це для чогось хорошого», — емоційно поділився режисер the Guardian.

Попри важкі спогади, Рефн не втратив свого фірмового чорного гумору. Під час пресконференції він спробував розрядити атмосферу жартом про власне «повернення до життя». Саме після пережитого, каже режисер, він по-іншому подивився і на себе, і на творчість. До операції постановник відчував повне емоційне вигорання та сумнівався, чи хоче взагалі продовжувати працювати в кіноіндустрії.

«Дякувати Богові, моїм хірургом був Том Круз — він підлатав мене, а потім повернув до життя за допомогою електрики, як Франкенштайна», — пожартував кінорежисер.

