Зеленський підписав закон про хвилину мовчання: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4783-IX про загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00 для вшанування жертв війни. Основна суть закону полягає у систематизації та закріпленні на державному рівні ритуалів вшанування пам’яті.

Про це повідомили на офіційному порталі Верховної Ради.

Закон про хвилину мовчання — подробиці

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації». Документ посилює державну політику пам’яті та вводить нові інструменти для вшанування громадян, які загинули через війну.

Ухвалені зміни спрямовані на створення єдиного загальнонаціонального простору пам’яті, у якому держава й суспільство щодня віддаватимуть шану людям, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами російської агресії.

Закон також уточнює порядок проведення загальнонаціональних меморіальних заходів і використання систем оповіщення. Фактично він закріплює на державному рівні щоденний ритуал пам’яті як символ спільної вдячності та поваги до загиблих.

Основні положення закону про хвилину мовчання

Щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання

На законодавчому рівні встановлено щоденну хвилину мовчання о 9:00. У цей час вшановуватимуть пам’ять:

військовослужбовців;

добровольців;

медичних працівників;

рятувальників;

журналістів;

волонтерів;

цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Про початок і завершення хвилини мовчання інформуватимуть місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Вшанування жертв Голодомору

Закон також закріплює традиційні меморіальні практики:

щороку в четверту суботу листопада о 16:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання;

одночасно відбуватиметься всеукраїнська акція «Запали свічку».

Органи місцевого самоврядування сприятимуть проведенню цих заходів і інформуванню громадян.

Використання систем оповіщення

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та початку акції «Запали свічку» здійснюватиметься через медіа незалежно від форми власності, а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Порядок їхнього використання визначатиме уряд.

Роль державних інституцій

Рекомендації щодо організації та проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та акції «Запали свічку» розроблятиме та затверджуватиме Український інститут національної пам’яті.

Закон набуде чинності від дня, наступного після його офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада 260 голосами офіційно встановила щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00. Закон дозволяє громадам використовувати систему оповіщення для її оголошення; підтверджує проведення хвилини мовчання й акції «Запали свічку» щороку в четверту суботу листопада о 16:00 на вшанування жертв Голодомору.