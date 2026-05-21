Кліщі "полюють" на цей одяг: як одягатися, щоб захиститись від укусів та хвороби Лайма

З приходом весняного та літнього тепла значно зростає активність кліщів, які є переносниками таких небезпечних інфекцій, як кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма.

За словами експертів, павукоподібних зазвичай «приваблює» світлий одяг.

Як не стати жертвою кліща: 5 простих правил

В Центрі громадського здоров’я України розповіли, як уберегтися від укусів кліщів:

1. перед прогулянкою до парку чи лісу вам необхідно нанести на шкіру або одяг репелент — засіб, що відлякує комарів і кліщів.

2. Правильно одягайтеся: заправляйте штани в шкарпетки, носіть закрите взуття.

3. Тримайтеся середини стежки, не заходьте в траву чи кущі — саме там кліщів найбільше.

4. Періодично ретельно оглядайте себе та своїх супутників, особливо дітей і собак.

5. Після прогулянки, перебуваючи вдома повторіть огляд, зверніть особливу увагу на складки шкіри та вкриті волоссям ділянки голови.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Видалити кліща необхідно якнайшвидше. Не варто використовувати олію, спирт або інші рідини для його змащування. Для безпечного вилучення краще скористатися спеціальним аптечним чи ветеринарним пінцетом, а за відсутності такої можливості — одразу поїхати до найближчого травмпункту.

Коли кліща видалено, рану обов’язково дезінфікують антисептиком, а руки ретельно миють під проточною водою з милом. Везти саму комаху в лабораторію на дослідження не потрібно.

Надалі важливо стежити за самопочуттям упродовж наступних кількох тижнів. Поява висипу, круглих плям або раптовий підйом температури є прямим приводом для візиту до лікарні. Окрім цього, консультація медиків обов’язкова, якщо паразит залишався в шкірі довше ніж півтори доби.

Сезон кліщів в Україні — як захиститись

«Схопити» кліща під час лісової прогулянки з собакою тепер можна за лічені хвилини, але швидка перевірка шерсті та шкіри улюбленця допоможе вчасно виявити паразита. Сучасні смартфони з функцією «Лупа» та інверсією кольорів здатні перетворити виснажливе обстеження на просту процедуру, доступну власникам і iPhone, і Android.

Водночас фахівці нагадують, що неправильне видалення кліща — наприклад, стискання черевця пінцетом чи спроба «залити» його олією — може значно підвищити ризик інфікування, тоді як безпечне викручування петлею або спецінструментом мінімізує загрозу. Лікарі радять забути про народні методи та завчасно покласти в аптечку пристрій для видалення, адже різкі рухи й агресивні рідини лише провокують потрапляння збудників у кров.

