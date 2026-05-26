Міського голову поранили ножем: поліція шукає нападника

замах на міського голову П’ятихаток / © Pixabay

На міського голову П’ятихаток здійснено спробу замаху на вбивство. Поліція відкрила кримінальне провадження. Замах на вбивство трапився сьогодні, 26 травня близько 10:40.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними поліції, сьогодні зранку, близько 10:40, поліція отримала повідомлення про напад на міського голову П’ятихаток. За попередніми даними, зловмисник накинувся на посадовця і завдав йому ножового поранення.

Міського голову з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Після скоєного злочину нападник втік. Наразі правоохоронці намагаються встановити місцеперебування нападника та схопити його.

На місці працюють оперативники, керівництво управління карного розшуку та всі інші профільні служби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Поліція встановлює всі обставини події.

Міський голова П’ятихаток Дніпропетровської області наразі Ісаєв Гілал Міргасан Огли.

Напад на мера Львова: що відомо

Нагадаємо, зранку 15 травня на площі Ринок у Львові стався інцидент: 46-річний місцевий мешканець підбіг до мера Андрія Садового, який прямував на роботу, та облив його спину брудною рідиною. За даними журналіста Віталія Глаголи, нападником виявився раніше судимий за пограбування та наркотики.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі тривають слідчі дії та досудове розслідування.

Сам Андрій Садовий внаслідок нападу не постраждав і назвав подію звичайним хуліганством, а не замахом. Мер зазначив, що на нього нападають уже не вперше, тому йому «не звикати», та закликав громадськість не спекулювати й не роздувати цю тему.

