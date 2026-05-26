Кількість загиблих зросла: що відбувається на Лук'янівці у Києві після кривавого удару РФ (фото, відео)

Росіяни масовано обстріляли Київ / © ДСНС

У Києві через російський масований удар найбільше постраждала Лук’янівка. Зараз там тривають аварійні роботи, а місцеві оговтуються від кривавих обстрілів РФ.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Що відбувається на столичній Лук’янівці після обстрілу

Зараз на місце найбільшого обстрілу у столиці приїжджає дуже багато людей, щоб зняти фото та відео і підтримати місцевих жителів. Всередині торговельного центру, який атакували росіяни, все ще працюють рятувальники. Вони розбирають завали та прибирають конструкції.

Також наразі відомо, що росіяни під час обстрілу цього району вбили трьох людей, поціливши у житловий будинок. Особи загиблих встановлюватиме ДНК-експертиза.

Мешканці приміщення не можуть потрапити до своїх осель через їхній аварійний стан.

Наслідки обстрілу Києва / © ТСН

На сусідній вулиці є теж кілька постраждалих будинків. Там працюють волонтери. Підїзд одного із будинків закритий, мають прибути ДСНС та відповідна комісія. Фахівці мають встановити, чи безпечно туди заходити.

Обстріляла РФ і Лук’янівський ринок. Тут серед вцілілих речей — обгорілі гроші та ікони.

«Все обгоріло, а ікони мої, знайшла три штуки, цілі», — каже місцева.

Росіяни не вперше атакували Лук’янівку. Окупанти постійно обстрілюють цей район.

Метро «Лук’янівська» працює, що є важливим, оскільки це єдине укриття у цьому районі.

Війна в Україні: що відомо про обстріл Києва 24 травня

У ніч проти 24 травня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами та дронами.

Ворог уперше вдарив по історичній архітектурі та місцях памʼяті, зокрема пошкоджено будівлі МЗС, Кабміну, Художнього музею, Музею Чорнобиля, Міжнародного центрукультури і мистецтв, історичний Поділ, метро «Лукʼянівська», житлові будинки, школи та амбулаторії.

Ліквідація наслідків проводилася на майже 50 локаціях, місто залучило тисячі рятувальників і волонтерів.

Станом на ранок понеділка у стаціонарах столичних лікарень залишалася 21 людина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня. Серед госпіталізованих — двоє дітей.

