Путін досі в істериці від приниження 9 травня і тому застосував "Орешнік" та б'є по Києву – аналітика ISW

Ракета "Орешнік" / © ТСН

Росія погрожує розпочати систематичні удари по Києву. Таким чином глава Кремля Володимир Путін намагається продемонструвати уявну «силу» та компенсувати ганьбу, яку він пережив на День перемоги.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що 25 травня Міністерство закордонних справ РФ виступило з погрозами здійснити «систематичну» серію ударів по об’єктах в українській столиці — під прицілом нібито підприємства ОПК, центри прийняття рішень та військові штаби. Відомство Лаврова навіть закликало іноземних дипломатів та громадян терміново евакуюватися з Києва.

Помста за ганьбу перед усім світом

В ISW наголошують: ці істеричні погрози та застосування дорогого озброєння (зокрема, ракетного комплексу «Орешнік» під час ударів 23–24 травня) є безпосередньою спробою Путіна замаскувати слабкість Росії.

«Російський диктатор Володимир Путін намагається оговтатися від приниження, якого він зазнав через необхідність фактично просити в України дозволу на проведення параду 9 травня», — підкреслюють аналітики.

Крім того, ракетним терором Києва Путін відчайдушно намагається відвернути увагу внутрішньої аудиторії від цілої низки провалів:

Нездатність захистити РФ: Кремль неспроможний прикрити власну столицю та міста в глибокому тилу від дедалі потужніших ударів українських дронів.

Економічний крах: Путін не може вберегти населення від колосального навантаження на економіку, через що в російському суспільстві зростає невдоволення режимом.

Провал наступу: dесняно-літній наступ окупантів 2026 року повністю провалюється. Російська армія не здатна досягти жодного оперативно значущого успіху на фронті через успішні контратаки ЗСУ, домінування українських безпілотників та нищівні удари по тилах ворога.

Саме тому, не маючи реальних перемог, Путін перебуває в істериці та використовує свій останній козир — терористичні ракетні удари по цивільних та урядових кварталах Києва, намагаючись видати власне безсилля за «стратегічну перевагу».

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок масованого удару по Києву, які сталася вночі 24 травня, зросла. Станом на 26 травня відомо про трьох загиблих.

