Де рятуватися від російської балістики: експерт назвав місця і пояснив, чи доцільно виїжджати з Києва

Які укриття у Києві залишаються надійними, попри ракетні удари РФ

Київ пережив один із найпотужніших ракетних ударів РФ у ніч на 24 травня. Вибухи лунали в усіх районах міста. Росія продовжує ракетний та дроновий терор, завдаючи ударів по житлових будинках, паркінгах та станціях метро. 90 ракет та 600 дронів, які застосовав ворог, переважно були спрямовані саме на столицю.

Ніч, яку пережив Київ, була страшною: двоє людей загинули, понад 90 поранено. Пошкоджень та руйнувань зазнали десятки будинків в усіх районах міста. У мережі кияни активно обговорюють питання безпеки, адже остання атака показала, що ховатися у паркінгу чи в метро вже не зовсім безпечно.

Ракетний удар по станції метро та паркінгу у Києві

На станції «Лук’янівська» через влучання та пожежу біля входу люди, які переховувалися під землею, були змушені через задимлення та падіння шматків облицювання зі стелі переїхати на іншу станцію, а потім якось діставатися своїх домівок.

Також у мережі активно обговорюють влучання російської ракети у паркінг елітного житлового комплексу на Печерську. Вона пробила бетонні перекриття та знищила декілька автомобілів, які були всередині. Саме тому люди ставлять під сумнів можливість переховуватися у таких укриттях.

Експерти погоджуються, що в умовах війни та масованих обстрілів, які зараз переживає Київ, громадянам варто обирати максимально надійні укриття. А такими можуть бути виключно підземні об’єкти — такі як станції метро і глибокі підземні паркінги чи торговельні центри.

«Я бачив повідомлення про пошкоджений паркінг на Печерську і наслідки ракетного удару поблизу станції метро „Лук’янівська“. Тут варто розуміти, що в країні триває війна, тому унаслідок прямого влучання балістикою може бути зруйноване і таке сховище, як паркінг. Загалом, у світі є ракети, які можуть увійти на 30 метрів під землю, пробити метри бетону і вибухнути всередині», — розповідає ТСН.ua Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб».

Бомбосховища у Києві: чи рятують споруди подвійного призначення

Водночас експерт радить керуватися не емоціями, а безпековою статистикою. А вона, на думку Ігоря Молодана, показує: під час масованих обстрілів у спорудах подвійного призначення ще не загинула жодна людина, попри влучання в них.

«Інформації про загиблих або травмованих під час перебування у спорудах подвійного призначення немає, звісно, окрім знищених автомобілів, якщо говорити про паркінг на Печерську. Тому тут ця споруда, можна сказати, спрацювала, але зазнала пошкоджень. Інша справа, чому ворог завдав по ній прицільного удару. Бо якби у цей паркінг влучив „Шахед“ чи менш потужна ракета, люди б у ньому залишилися в безпеці. А пряме влучання зараз жваво обговорюють, бо людям дійсно страшно», — зауважує експерт з безпеки.

До цього він додає, що громадянам варто подбати про власну безпеку, підготуватися до цього і завчасно йти до укриття, щойно з’являються повідомлення про можливу загрозу ракетного удару.

«Росія завдає звірячих ударів по Києву, але робить їх з певною перервою. Тому, якщо обстрілів не було тиждень і ось про його можливість повідомляють, то найкращим варіантом буде підготуватися і провести цей час у надійному укритті. На жаль, наші реалії такі. Це може бути як станція метро, так і споруда подвійного призначення. Звичайно, що відкидати можливість прямого влучання не варто, але це більш надійно, ніж перебувати під час атаки у квартирі на 10 поверсі у ванній кімнаті, туалеті чи коридорі. При влучанні балістики „правило двох стін“, на жаль, не діє», — пояснює Ігор Молодан.

Укриття Київ: що відомо про паркінг на Печерську

До речі, у Департаменті муніципальної безпеки КМДА ТСН.ua повідомили, що паркінг житлового комплексу на Печерську не обліковується як об’єкт Фонду захисних споруд цивільного захисту.

Тобто цей паркінг і не міг витримати удар балістикою. Зараз фахівці встановлюють розмір завданих пошкоджень та збитків.

«Жоден паркінг не врятує від прямого влучання», — пояснюють у Департаменті.

Масований удар по Києву: що робити, якщо вдома діти, тварини чи хворі родичі

Тим часом у мережі не вщухають емоції. Люди ставлять цілком логічні питання: а що робити, коли у квартирі декілька тварин, малі діти чи перебуває хвора людина, яка не може самостійно пересуватися? Адже через це громадяни часто не йдуть до укриття і залишаються під час російських атак у своїх помешканнях, ризикуючи власним життям та здоров’ям.

Експерт зауважує, що тут кожен має оцінити власні сили і потреби у безпеці, та радить наперед подбати про безпечне місце на час ворожої атаки. Тобто бути готовими, що доведеться перечекати кілька годин у метро чи у паркінгу.

Удар по Києву: чи доцільно виїжджати з міста на період обстрілів

Багатьох також цікавить, чи доцільно на період обстрілів виїжджати з міста.

«Тут більше питання, а чи є можливість у людей взагалі виїжджати кудись? Якщо така можливість є, то варто нею скористатися. Це краще, ніж сидіти під обстрілом та гадати — прилетить чи не прилетить. Але тут треба враховувати, що такий переїзд вимагає тривалого проживання, бо обстріли у нас відбуваються не лише по вихідних, а значно частіше. І будуть, я думаю, що ще більші, щільніші. Противник добре знає про брак ракет проти балістики, тому буде застосовувати атаки ще частіше, щоб посилити тиск на мешканців», — каже Ігор Молодан.

Якщо в людей є можливість жити за містом, він радить це зробити. І як приклад наводить власний досвід:

«Я живу за містом. Звичайно, що чую вибухи та прильоти з боку Києва. Але, менше з тим, я вважаю, що тут безпечніше. Хоча росіяни атакують і Київщину, і тут людям теж варто ховатися в укриттях, бо дрон може влетіти у будинок. Тому кожен має оцінити всі реальні загрози. А для Києва загроза, звичайно, що велика, тому під час масованих обстрілів я б не радив залишатися у місті. У приміській зоні теж небезпечно, але вірогідність влучань менша, ніж у місті», — підсумовує експерт.

