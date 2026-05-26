Где спасаться от российской баллистики: эксперт назвал места и объяснил, целесообразно ли выезжать из Киева

Какие укрытия в Киеве остаются надежными, несмотря на ракетные удары РФ

Киев пережил один из самых мощных ракетных ударов РФ в ночь на 24 мая. Взрывы раздавались во всех районах города. Россия продолжает ракетный и дроновый террор, нанося удары по жилым домам, паркингам и станциям метро. 90 ракет и 600 дронов, применявшихся врагом, преимущественно были направлены именно на столицу.

Ночь, которую пережил Киев, была страшной: два человека погибли, более 90 ранены. Повреждения и разрушения получили десятки домов во всех районах города. В сети киевляне активно обсуждают вопросы безопасности, ведь последняя атака показала, что прятаться в паркинге или метро уже не совсем безопасно.

Ракетный удар по станции метро и паркингу в Киеве

На станции «Лукьяновская» из-за попадания и пожара у входа люди, прятавшиеся под землей, были вынуждены из-за задымления и падения кусков облицовки с потолка переехать на другую станцию, а потом как-то добираться до своих домов.

Также в сети активно обсуждают попадание российской ракеты в паркинг элитного жилищного комплекса на Печерске. Она пробила бетонные перекрытия и уничтожила несколько находившихся внутри автомобилей. Именно поэтому люди подвергают сомнению возможность прятаться в таких укрытиях.

Эксперты соглашаются, что в условиях войны и массированных обстрелов, которые сейчас переживает Киев, гражданам следует выбирать максимально надежные укрытия. А такими могут быть исключительно подземные объекты, такие как станции метро и глубокие подземные паркинги или торговые центры.

«Я видел сообщение о поврежденном паркинге на Печерске и последствиях ракетного удара вблизи станции метро „Лукьяновская“. Здесь следует понимать, что в стране идет война, поэтому вследствие прямого попадания баллистики может быть разрушено и такое укрытие, как паркинг. В целом есть ракеты, которые могут войти на 30 метров под землю, пробить метры бетона и взорваться внутри», — рассказывает ТСН.ua Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Бомбоубежища в Киеве: спасают ли сооружения двойного назначения

В то же время эксперт советует руководствоваться не эмоциями, а статистикой безопасности. А она, по мнению Игоря Молодана, показывает: во время массированных обстрелов в сооружениях двойного назначения еще не погиб ни один человек, несмотря на попадание в них.

«Информации о погибших или травмированных при нахождении в сооружениях двойного назначения нет, конечно, кроме уничтоженных автомобилей, если говорить о паркинге на Печерске. Поэтому здесь это сооружение, можно сказать, сработало, но получило повреждения. Другой вопрос, почему враг нанес по нему прицельный удар. Если бы в этот паркинг попал „Шахед“ или менее мощная ракета, люди бы в нем остались в безопасности. А прямое попадание сейчас живо обсуждают, потому что людям действительно страшно», — отмечает эксперт по безопасности.

К этому он добавляет, что гражданам следует позаботиться о собственной безопасности, подготовиться к этому и заблаговременно идти к укрытию, как только появляются сообщения о возможной угрозе ракетного удара.

«Россия наносит зверские удары по Киеву, но делает их с определенным перерывом. Поэтому если обстрелов не было неделю и вот о его возможности сообщают, то лучшим вариантом будет подготовиться и провести это время в надежном укрытии. К сожалению, наши реалии таковы. Это может быть как станция метро, так и подземное сооружение двойного назначения. Конечно, отвергать возможность прямого попадания не стоит, но это более надежно, чем находиться во время атаки в квартире на 10 этаже в ванной комнате, туалете или коридоре. При попадании баллистики „правило двух стен“, к сожалению, не работает», — объясняет Игорь Молодан.

Укрытие Киев: что известно о паркинге на Печерске

Кстати, в Департаменте муниципальной безопасности КГГА ТСН.ua сообщили, что паркинг жилого комплекса на Печерске не учитывается как объект Фонда защитных сооружений гражданской защиты.

То есть этот паркинг и не мог выдержать удар баллистики. Сейчас специалисты устанавливают размер нанесенного повреждения и ущерба.

«Ни один паркинг не спасет от прямого попадания», — объясняют в Департаменте.

Массированный удар по Киеву: что делать, если дома дети, животные или больные родственники

Между тем, в сети не утихают эмоции. Люди задают вполне логичные вопросы: а что делать, когда в квартире несколько животных, маленькие дети или находится больной человек, который не может самостоятельно передвигаться? Ведь поэтому граждане часто не идут в укрытие и остаются во время российских атак в своих жилищах, рискуя собственной жизнью и здоровьем.

Эксперт отмечает, что здесь каждый должен оценить собственные силы и потребности в безопасности, и советует позаботиться о безопасном месте на время вражеской атаки. То есть быть готовыми, что придется переждать несколько часов в метро или в паркинге.

Удар по Киеву: целесообразно ли выезжать из города на период обстрелов

Многих также интересует, целесообразно ли на период обстрелов уезжать из города.

«Здесь больше вопрос, есть ли возможность у людей вообще выезжать куда-то? Если такая возможность есть, то следует ею воспользоваться. Это лучше, чем сидеть под обстрелом и думать — прилетит или не прилетит. Но здесь нужно учитывать, что такой переезд требует длительного проживания, потому что обстрелы у нас происходят не только по выходным, а значительно чаще. И будут, я думаю, что еще больше, плотнее. Противник хорошо знает о нехватке ракет против баллистики, поэтому будет применять атаки еще чаще, чтобы усилить давление на жителей», — говорит Игорь Молодан.

Если у людей есть возможность жить за городом, он рекомендует это сделать. И в качестве примера приводит собственный опыт:

«Я живу за городом. Конечно, слышу взрывы и прилеты со стороны Киева. Но, тем не менее, я считаю, что здесь безопаснее. Хотя россияне атакуют и Киевщину, и здесь людям тоже стоит прятаться в укрытиях, потому что дрон может влететь в дом. Поэтому каждый должен оценить все реальные опасности. А для Киева угроза, конечно, велика, поэтому во время массированных обстрелов я бы не советовал оставаться в городе. В пригородной зоне тоже опасно, но вероятность попаданий меньше, чем в городе», — заключает эксперт.

