Світ
269
1 хв

Лавров заявив Рубіо про нові “системні удари” РФ по Києву

Росія заявила про намір завдавати системних ударів по об’єктах у Києві після переговорів Лаврова та Рубіо.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Росії, передає місцеве пропагандистське інформагентство.

У російському МЗС заявили, що під час розмови Лавров нібито повідомив американській стороні про намір РФ завдавати «системних ударів» по об’єктах у Києві, які, за твердженням Москви, використовуються для потреб Збройних сил України.

«Він довів до американської сторони, що ЗС РФ приступають до системних ударів по об’єктах, що розташовані в Києві, що використовуються для потреб ЗСУ», — заявлено в МЗС РФ.

Інших деталей переговорів у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства не навели.

Офіційної реакції американської сторони на момент публікації не було.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є шанс на угоду про припинення війни на Близькому Сході вже через кілька днів.

Водночас Рубіо висловився про неодноразові звинувачення Росії щодо країн Балтії у тому, що вони надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників по території РФ. За його словами, такі заяви викликають «занепокоєння» через «побоювання щодо ескалації».

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку від 2022 року. РФ атакувала столицю ракетами та безпілотниками, а під ворожим вогнем опинилися всі райони міста.

