Модний лайфгак від акторки: Наталка Денисенко викликала фурор своїм вбранням на кіноподії
Акторка продемонструвала на заході фокус із вбранням.
Наталка Денисенко відвідала прем’єру українського сімейного фентезі «Хрещатик 48/2», яка відбулася у Києві.
Акторка вразила публіку своїм модним лайфгаком. Спочатку Наталка перед гостями постала у короткій сукні свого улюбленого білого кольору, яку поєднала з білими рукавичками на два пальці і з білими туфлями на шпильках.
А потім зірка смикнула своє вбрання біля шиї і воно розпустилося у довгу червону сукню з високим розрізом і драпуванням зверху. «Фокус» акторки вдався — він викликав вау-ефект у гостей заходу.
Аутфіт Денисенко доповнила гарною зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем з акцентом на червоній помаді.
Нагадаємо, на премєру стрічки «Хрещатик 48/2» завітали також Ольга Сумська, Lida Lee, Даніель Салем, Анастасія Цимбалару, Григорій і Христина Решетніки та інші.