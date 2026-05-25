Модний лайфгак від акторки: Наталка Денисенко викликала фурор своїм вбранням на кіноподії

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко відвідала прем’єру українського сімейного фентезі «Хрещатик 48/2», яка відбулася у Києві.

Акторка вразила публіку своїм модним лайфгаком. Спочатку Наталка перед гостями постала у короткій сукні свого улюбленого білого кольору, яку поєднала з білими рукавичками на два пальці і з білими туфлями на шпильках.

А потім зірка смикнула своє вбрання біля шиї і воно розпустилося у довгу червону сукню з високим розрізом і драпуванням зверху. «Фокус» акторки вдався — він викликав вау-ефект у гостей заходу.

Аутфіт Денисенко доповнила гарною зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Нагадаємо, на премєру стрічки «Хрещатик 48/2» завітали також Ольга Сумська, Lida Lee, Даніель Салем, Анастасія Цимбалару, Григорій і Христина Решетніки та інші.

