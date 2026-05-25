"Третє око" людини існує: вчені пояснили, як воно виникло

Всередині нашої голови заховане справжнє «третє око» — шишкоподібна залоза. Нещодавно вчені з’ясували неймовірне: виявляється, пів мільярда років тому наші предки повністю осліпли на звичайні очі, і саме це таємниче серединне око врятувало їх від темряви.

Команда професора Томаса Бадена не робила нових сканувань мозку. Натомість вона вивчила вже відомі генетичні дані та дослідження тварин, наприклад, риб і міног. Результати вразили: наша сітківка та «третє око» розвинулися з одного спільного органу. Хоча ще від часів стародавніх греків люди були впевнені, що вони з’явилися окремо.

Пів мільярда років тому безхребетні предки людини заривалися під землю та фільтрували воду, через що втратили бічні очі, але зберегли центральний орган для сприйняття світла, визначення часу доби чи орієнтації у просторі.

«Потреба знати, який час доби або де верх і низ, якщо ви перебуваєте на глибокій воді. Це нікуди не зникає. Тож ми припускаємо, що саме тоді ми втратили оригінальні бічні очі, але зберегли оригінальне серединне око, бо саме для цього воно й потрібне», — розповів Баден у коментарі для BBC Science Focus.

На основі цього відкриття керівник дослідження дійшов несподіваного еволюційного висновку щодо розвитку зорової системи.

«Отже, сітківка виникла раніше за око, якщо це має сенс», — додав вчений.

Сьогодні залишок цього органу всередині людського черепа вже не здатний прямо сприймати світло. Проте він складається зі спеціальних клітин — пінеалоцитів — та продовжує отримувати інформацію про день і ніч від наших сучасних очей.

Шишкоподібна залоза використовує ці дані для вироблення гормону мелатоніну, який сигналізує організму про потребу в іншому відпочинку та синхронізує 24-годинні циркадні ритми. Окрім регуляції сну, цей процес впливає на імунне здоров’я, репродуктивну систему, настрій і контроль температури тіла.

У деяких тварин, наприклад у новозеландської ящірки туатари, це третє око досі помітне. Воно навіть має свій кришталик і сітківку, щоб помічати світло з неба. Водночас учені наголошують: усі розмови про те, що це око відповідає за інтуїцію, телепатію чи магічні здібності — просто міфи, які не мають жодного наукового підтвердження.

