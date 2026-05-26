Чи вдарить Росія ядерним «Орешніком»: генерал зробив прогноз

Ракета Орешнік.

Балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» проєктували з розрахунком на використання ядерної бойової частини. Втім, на таке застосування ядерної цілі Росія не наважується.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.

Експерт вважає, Кремль не вдасться застосувати «Орешнік» з ядерними боєголовками, бо це тільки погіршить позицію РФ.

«Китайці категорично проти цього, американці в принципі теж. Росіяни повільно, але просуваються на сході України і вважають, що до кінця року вони захоплять всю Донецьку область. Це їхні плани. У такій ситуації ядерну зброю вони застосовувати не будуть. Я оцінюю ймовірність ядерного застосування „Орєшніка“ не більше 5%», — наголосив Романенко.

Атака «Орешніком» 24 травня — що відомо

Вночі проти 24 травня армія РФ здійснила третій удар «Орешніком» по Україні. Окупанти запустили повітряну ціль по Білій Церкві. Вперше росіяни використали цю зброю для атаки по Дніпру у листопаді 2024-го і по Львову у січні 2026-го. ПС наголошують, що головною метою використання таких снарядів є залякування та психологічний тиск.

Фахівці кажуть, що атака «Орешніком» по Київщині була для Кремля занадто дорогою. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що вартість однієї такої ракети може становити від $40 до $100 млн.

Аналітики наголошують, що після аналізу місця ударув Білій Церкві стало відомо, що його кінетична пробивна сила складає до 2 метрів вглибину за 3 метрів діаметру вхідного отвору. Один «Орешнік», умовно може нанести пошкоджень як 36 «Шахедів».

Дата публікації 16:44, 24.05.26

