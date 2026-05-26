ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

Чи вдарить Росія ядерним «Орешніком»: генерал зробив прогноз

«Орєшнік» проєктували під ядерку. Втім, наголошує єксперт, Кремль поки не готовий до такої атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Ракета Орешнік.

Ракета Орешнік.

Балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» проєктували з розрахунком на використання ядерної бойової частини. Втім, на таке застосування ядерної цілі Росія не наважується.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.

Експерт вважає, Кремль не вдасться застосувати «Орешнік» з ядерними боєголовками, бо це тільки погіршить позицію РФ.

«Китайці категорично проти цього, американці в принципі теж. Росіяни повільно, але просуваються на сході України і вважають, що до кінця року вони захоплять всю Донецьку область. Це їхні плани. У такій ситуації ядерну зброю вони застосовувати не будуть. Я оцінюю ймовірність ядерного застосування „Орєшніка“ не більше 5%», — наголосив Романенко.

Атака «Орешніком» 24 травня — що відомо

Вночі проти 24 травня армія РФ здійснила третій удар «Орешніком» по Україні. Окупанти запустили повітряну ціль по Білій Церкві. Вперше росіяни використали цю зброю для атаки по Дніпру у листопаді 2024-го і по Львову у січні 2026-го. ПС наголошують, що головною метою використання таких снарядів є залякування та психологічний тиск.

Фахівці кажуть, що атака «Орешніком» по Київщині була для Кремля занадто дорогою. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що вартість однієї такої ракети може становити від $40 до $100 млн.

Аналітики наголошують, що після аналізу місця ударув Білій Церкві стало відомо, що його кінетична пробивна сила складає до 2 метрів вглибину за 3 метрів діаметру вхідного отвору. Один «Орешнік», умовно може нанести пошкоджень як 36 «Шахедів».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie