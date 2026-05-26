Куди насправді цілився «Орешнік»: відповідь генерала здивувала

Третій удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік», яким РФ 24 травн атакувала Білу Церкву на Київщині, не був випадковістю. Саме це місто було ціллю, а не Київ.

Про це повідомив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.

«Там (у Білій Церкві — Ред.) ще до війни розміщувалася ціла загальновійськова дивізія, пізніше переформатована в бригаду. Тут питання в тому, що знайшли російські розвідки. Можливо, вони показали, що в Білій Церкві перебували якісь резерви або щось суттєве. Але я прихильник думки про те, що вони намагалися вразити в Білій Церкві якийсь військовий об’єкт. Куди влучила ракета — це питання інше», — наголосив експерт.

Водночас, вважає Романенко, Москва не наважилася бити по Києву «Орєшніком». Інакше, такі дії РФ зняли б для України усі обмеження. Зокрема, на удари по Кремлю.

«Ми пам’ятаємо, що навесні 2023 року з території Російської Федерації два дрони атакували вежу Кремля (3 травня 2023-го два безпілотники атакували Сенатський палац Кремля. — Ред.)», — нагадав Романенко.

Експерт наголосив, що навряд чи Росія наважиться застосувати «Орєшнік» як ядерну зброю. Зокрема тому, що це погіршить позиції країни-агресорки та навіть стосунки з Китаєм і США, які проти цього.

Удар «Орешніком» 24 травня — що відомо

Вночі проти 24 травня РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». Її запустили з полігону Капустін Яр. Ракетний удар припав на один із районів міста. За даними Повітряних сил, це вже втретє армія РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності.

Хоч вночі ціллю ударів РФ був Київ, але, ймовірно, окупанти свідомо планували атакувати саме по Білій Церкві «Орешніком», обравши як ціль, наприклад, аеродром. Втім, як повідомляє OSINT-канал «КіберБорошно», БРСД влучила по гаражному кооперативу.

Зауважимо, у Мережі з’явилася інформація, що тієї ночі російські війська випустили два «Орешніка». Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що повітряна ціль таки вийшла з ладу і впала на території окупованої Донецької області.

