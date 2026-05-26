Ціни на пальне 26 травня: на яких заправках здешевшав бензин, дизель та газ

Ціни на пальне сьогодні

26 травня 2026 року ціни на бензин в Україні знову змінилися. Ринок пального наразі дуже динамічний. Розповідаємо далі про те, скільки коштує сьогодні бензин, дизельне пальне та газ.

Даними поділився Главком.

Ціни на бензин 26 травня 2026

Найдорожчий бензин та дизель наразі на заправках «Окко», «WOG» та «Socar». Заправитися найдешевше можна на «Укрнафті» та «БРСМ-нафті».

Найбільші мережі заправок оновили ціни на пальне 26 травня. Середня вартість бензину А-95 знизилася до 76,70 грн/літр.

Дизель у середньому коштує по 87,35 грн/літр.

Частина операторів залишила ціни без змін від учорашнього дня, проте у деяких мережах бензин А95 та А95+ навіть здешевшав на 1 гривню. Також трохи знизилася вартість газу.

«UPG»: A95 — 76,40 грн/л; A95+ — 78,40 грн/л; ДП — 85,49 грн/л; ДП+ — 87,90 грн/л; A100 — 84,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

«OKKO»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 82,90 грн/л; ДП — 89,90 грн/л; ДП+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

«WOG»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 82,90 грн/л; ДП — 89,90 грн/л; ДП+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

«KLO»: A95 — 72,90 грн/л; A95+ — 80,70 грн/л; ДП — 86,40 грн/л; ДП+ — 88,90 грн/л; A100 — 84,50 грн/л; A92 — 69,90 грн/л; Газ — 46,50 грн/л.

«SOCAR»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 83,90 грн/л; ДП — 89,90 грн/л; ДП+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 48,90 грн/л.

«УКРНАФТА»: A95 — 74,90 грн/л; A95+ — 76,90 грн/л; ДП — 86,90 грн/л; ДП+ — 88,90 грн/л; A92 — 69,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

«БРСМ-Нафта»: A95 — 72,99 грн/л; ДП — 82,99 грн/л; Газ — 45,49 грн/л.

Чи можуть ціни на пальне зрости ще більше

Нагадаємо, найближчим часом вартість пального на українських АЗС може зрости через світове подорожчання нафтопродуктів та падіння прибутковості роздрібних мереж. Про це повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, підвищення цін відповідає ринковим реаліям та рекомендаціям АМКУ, проте стримувальним фактором для ринку наразі є мережа «Укрнафта», яка за урядовим дорученням торгує без прибутку.

Аналітик зазначив, що у квітні світові котирування бензину зросли на 137 доларів за тонну (4,5 грн/л), тоді як українські роздрібні ціни залишилися незмінними. Внаслідок цього маржинальність бізнесу критично скоротилася: різниця між гуртом і роздробом для бензину впала з торішніх 9 грн/л до 2 грн/л, а для дизелю — з 8,40 грн/л до 5 грн/л.

Також суттєво зменшився спред між митною вартістю та цінами на стелах, який тепер заледве покриває витрати на збут і транспортування.

Попри фінансові труднощі операційного ринку та очікуване подорожчання, ситуація із забезпеченням нафтопродуктами в Україні залишається стабільною і контрольованою. Пального всіх марок в країні наразі більш ніж достатньо.

