Укрaїнa
467
В Україні зміниться кількість заброньованих: що варто знати

Мінекономіки працює над постановою, яка прибирає схему бронювання одних і тих самих працівників на кількох підприємствах.

Дар'я Щербак
Бронювання від мобілізації / © ТСН

В Україні може зменшитись кількість заброньованих працівників. Уряд готує постанову, яка має прибрати одну з головних лазівок на підприємствах.

Про це «Телеграфу» розповіла Галина Янченко, депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів.

«Зараз ведеться робота над постановою, яка, на думку Міністерства економіки, має деякі лазівки по бронюванню закрити. Зокрема, ключовим питанням є облік одних і тих самих людей на різних підприємствах по кілька разів», — пояснила нардепка.

За її словами, якщо працівники працюють на суміжних посадах, їх зараховують до 50% працівників, які підлягають бронюванню, на кількох підприємствах одночасно.

Виходить, що уряд розглядає можливість зняття броні з тих, хто отримує її за суміжною роботою, а не за основною. Нова постанова ймовірно включатиме те, що бронювати зможуть лише за основним місцем роботи.

Бронювання від мобілізації в Україні — останні новини

Нагадаємо, уряд запроваджує нові правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Серед головних змін — вимога щодо середньої зарплати працівників на рівні не менше трьох мінімальних зарплат, перегляд критеріїв критичності підприємств та новий підхід до обліку працівників-сумісників.

Очікується, що оновлена система запрацює в середині червня після офіційної публікації постанови. У Мінекономіки наголошують, що нововведення мають зробити механізм бронювання прозорішим та унеможливити зловживання.

До слова, раніше в Україні спростили процедуру подовження бронювання працівників критично важливих підприємств, скоротивши термін розгляду заявок до 24 годин. Водночас після усунення розбіжностей у військовому обліку роботодавці можуть оновлювати статус працівника без скасування чинного бронювання.

