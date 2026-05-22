Зарплата, сумісники та перегляд списків: Кабмін кардинально змінює правила бронювання від мобілізації

В Україні запроваджують оновлені правила бронювання працівників

В Україні запроваджують нові правила бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, які мають зробити систему прозорішою та унеможливити зловживання.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в ефірі «1+1» у рамках національного телемарафону «Єдині новини».

Три головні новації бронювання

Затверджені урядом нововведення стосуються винятково тих компаній та установ, які визначаються критично важливими для функціонування економіки. За словами міністра, оновлена система базуватиметься на трьох компонентах.

Перша зміна стосується заробітної плати: для підтвердження статусу критичного підприємства та подальшого бронювання середня зарплата співробітника має становити щонайменше три мінімальні зарплати (25 941 грн). Виняток зроблено лише для прифронтових територій, де поріг залишили на рівні 21 600 грн.

Другий компонент — нові правила обліку сумісників. Третя і головна вимога — тотальний перегляд критеріїв критичності. Всі центральні та регіональні органи влади зобов’язані протягом місяця перезатвердити свої критерії визначення підприємств, обов’язково погодивши їх з Міноборони та Мінекономіки.

Коли почнуть діяти нові квоти

Постанова, яка регламентує нові правила, має бути офіційно опублікована до кінця травня. Очікується, що механізм оновленого бронювання запрацює через 10 днів після публікації, тобто в середині червня. Тоді компаніям доведеться узгодити кількість заброньованих відповідно до нових квот.

Олексій Соболев пояснив, що протягом червня відомства оновлять свої критерії, а в липні-серпні бізнес повинен буде заново перепогодити свій статус критичності. Міністр назвав цей процес «відносно стандартним», нагадавши, що компанії вже проходили подібну процедуру на початку року.

Попри ці зміни загальний ліміт заброньованих суттєво не зміниться. Міністр наголосив, що цей показник стабільно тримається в межах 1,1–1,3 мільйона осіб, і саме в таких параметрах система працюватиме надалі.

Жорсткі зміни для сумісників

Нові правила суттєво обмежать можливості для маніпуляцій із працевлаштуванням. Працівники, які мають відстрочку та працюють за сумісництвом, тепер враховуватимуться до квоти бронювання лише один раз.

Раніше, за словами Соболева, такі особи могли працювати на чверть чи пів ставки на кількох підприємствах, і кожне з них враховувало їх до своєї квоти бронювання, що призводило до дублювання. Ця практика буде припинена в середині червня.

«Якщо ти військовозобов’язаний, працюєш за сумісництвом, тобі потрібно буде визначити просто одну компанію, в якій ти враховуєшся у квоті», — зазначив міністр. Водночас сама заборона на роботу за сумісництвом не запроваджується, змінюється лише підхід до бронювання.

«Працюй або воюй»: що чекає на «сіру зону»

Мінекономіки спільно з Міноборони розробляють механізми, як залучити до армії або економіки близько двох мільйонів українців, які досі не оновили свої дані.

Соболев жорстко наголосив, що під час воєнного стану людина має або воювати, або працювати, допомагаючи державі. Влада планує спростити процедури працевлаштування, щоб стимулювати вихід таких громадян із тіні. Тим, хто не готовий іти на фронт, держава пропонує альтернативу: офіційну роботу з прозорою сплатою податків.

Міністр підкреслив, що сьогодні існує величезний попит на працівників у стратегічно важливих сферах, де діє 100% бронь. Зокрема, йдеться про оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетичну інфраструктуру та підприємства у прифронтових регіонах.

«Знайти роботу з бронюванням абсолютно можливо… люди дуже потрібні», — резюмував він.

