Зарплата, совместители и пересмотр списков: Кабмин кардинально изменяет правила бронирования от мобилизации

В Украине вводятся обновленные правила бронирования работников

Реклама

В Украине вводятся новые правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, которые должны сделать систему более прозрачной и предотвратить злоупотребление.

Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

Три главных новшества бронирования

Утвержденные правительством нововведения касаются исключительно компаний и учреждений, которые определяются критически важными для функционирования экономики. По словам министра, обновленная система будет базироваться на трех компонентах .

Реклама

Первое изменение касается заработной платы: для подтверждения статуса критического предприятия и последующего бронирования средняя зарплата сотрудника должна составлять не менее трех минимальных зарплат (25 941 гривна). Исключение сделано только для прифронтовых территорий, где порог был оставлен на уровне 21 600 гривен.

Второй компонент – новые правила учета совместителей. Третье и главное требование – тотальный пересмотр критериев критичности. Все центральные и региональные органы власти обязаны в течение месяца переутвердить свои критерии определения предприятий, обязательно согласовав их с Минобороны и Минэкономики.

Когда начнут действовать новые квоты

Регламентирующее новые правила постановление должно быть официально опубликовано до конца мая. Ожидается, что механизм обновленного бронирования заработает через 10 дней после публикации, то есть в середине июня. С тех пор компаниям придется согласовать количество забронированных в соответствии с новыми квотами.

Алексей Соболев объяснил, что в течение июня ведомства обновят свои критерии, а в июле-августе бизнес должен будет заново пересогласовать свой статус критичности. Министр назвал этот процесс "относительно стандартным", напомнив, что компании уже проходили подобную процедуру в начале года.

Реклама

Несмотря на эти изменения, общий лимит забронированных существенно не изменится. Министр подчеркнул, что этот показатель стабильно держится в пределах 1,1-1,3 миллиона человек, и именно в таких параметрах система будет работать в дальнейшем.

Жесткие изменения для совместителей

Новые правила существенно ограничат возможности манипуляций с трудоустройством. Работники, имеющие отсрочку и работающие по совместительству , будут теперь учитываться в квоту бронирования только один раз.

Ранее, по словам Соболева, такие лица могли работать на четверть или полставки на нескольких предприятиях, и каждое из них учитывало их в свою квоту бронирования, что приводило к дублированию. Эта практика будет прекращена в середине июня.

"Если ты военнообязан, работаешь по совместительству, тебе нужно будет определить просто одну компанию, в которой ты учитываешься в квоте", - отметил министр. При этом сам запрет на работу по совместительству не вводится, меняется только подход к бронированию.

Реклама

«Работай или воюй»: что ждет «серую зону»

Минэкономики совместно с Минобороны разрабатывают механизмы, как привлечь в армию или экономику около двух миллионов украинцев, до сих пор не обновивших свои данные .

Соболев жестко подчеркнул, что во время военного положения человек должен либо воевать, либо работать, помогая государству. Власти планируют упростить процедуры трудоустройства, чтобы стимулировать выход таких граждан из тени. Тем, кто не готов уходить на фронт, государство предлагает альтернативу: официальную работу с прозрачной уплатой налогов.

Министр подчеркнул, что сегодня существует огромный спрос на работников в стратегически важных областях, где действует 100% бронь. В частности, речь идет об оборонно-промышленном комплексе (ОПК), энергетической инфраструктуре и предприятиях в прифронтовых регионах.

«Найти работу с бронированием вполне возможно… люди очень нужны», — резюмировал Соболев.

Реклама

Новости партнеров