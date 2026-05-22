Известный блогер-благотворитель удивил признанием, как похудел на 30кг на интервальном голодании и спорте

Это Олег.

Украинский блогер, который стал известным благодаря видео о благотворительной деятельности, Це Олег поделился деталями похудения и рассказал о своем опыте интервального голодания и об изменении рациона.

Инфлюенсер отметил, что постепенно менял ежедневные привычки. Он начал внимательнее следить за тем, что ест. Добавил тренировки в спортзале. Отдельно занялся боксом. Со временем вес начал уменьшаться без резких скачков. Результат стал заметен в отражении и самочувствии.

«Не знаю, насколько у меня была правильная диета. Я сидел периодически на интервальном голодании. Потом из своего рациона убрал некоторые продукты и килограмм за килограммом начали исчезать. Это полностью сладкое и любая вода, кроме обычной», — признался Олег в комментарии «По Хатах».

Параллельно с изменениями в питании блогер делал ставку на физическую активность. Тренировки в зале стали регулярными. Бокс добавил интенсивности и выносливости. Именно комбинация этих подходов, по его словам, дала ощутимый результат и минус 30 килограммов.

Отдельно он подчеркивает, что изменения не были мгновенными — это постепенный процесс, где дисциплина сыграла ключевую роль. Спорт и питание работали вместе, а не отдельно, что и позволило достичь стабильного эффекта без резких срывов.

