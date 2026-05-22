Відомий блогер-благодійник здивував зізнанням, як схуд на 30кг на інтервальному голодуванні й спорті

Це Олег

Український блогер, який став відомим завдяки відео про благодійну діяльність, Це Олег поділився деталями схуднення та розповів про свій досвід інтервального голодування та про зміну раціону.

Інфлюенсер зазначив, що поступово змінював щоденні звички. Він почав уважніше стежити за тим, що їсть. Додав тренування у спортзалі. Окремо зайнявся боксом. З часом вага почала зменшуватися без різких стрибків. Результат став помітним у відображенні та самопочутті.

«Не знаю, наскільки в мене була правильна дієта. Я сидів періодично на інтервальному голодуванні. Потім зі свого раціону прибрав деякі продукти і кілограм за кілограмом почали зникати. Це повністю солодке і будь-яка вода, окрім звичайної», — зізнався Олег у коментарі «По Хатах».

Паралельно зі змінами в харчуванні блогер робив ставку на фізичну активність. Тренування в залі стали регулярними. Бокс додав інтенсивності та витривалості. Саме комбінація цих підходів, за його словами, дала відчутний результат і мінус 30 кілограмів.

Окремо він підкреслює, що зміни не були миттєвими — це поступовий процес, де дисципліна відіграла ключову роль. Спорт і харчування працювали разом, а не окремо, що й дозволило досягти стабільного ефекту без різких зривів.

