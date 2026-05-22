Павло Зібров показав свого зіркового 81-річного кума й зворушливо звернувся до нього

Павло Зібров з донькою Діаною і кумом Юрієм Рибчинським / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров публічно звернувся до свого кума, легендарного поета Юрія Рибчинського, який святкує день народження.

22 травня Герою України та автору десятків культових пісень виповнився 81 рік. З цієї нагоди артисти, друзі та шанувальники адресують імениннику теплі слова й діляться спогадами. Не залишився осторонь і Павло Зібров, якого з Рибчинським пов’язує не лише багаторічна дружба, а й родинні стосунки.

Річ у тім, що Юрій Євгенович є кумом співака — саме він свого часу хрестив доньку Зіброва Діану. У своєму фотоблогу артист показав спільні світлини та присвятив поету емоційне привітання. Також Зібров побажав кумові міцного здоров’я, довгих щасливих років у колі близьких і натхнення для нових творчих звершень.

Павло Зібров з кумом Юрієм Рибчинським / © instagram.com/pavlo_zibrov

«З Днем народження, куме! Герой України, людина-легенда, людина-епоха, людина з великим серцем і душею. Для мене велика честь і щастя йти поруч із тобою, Юрчик, крізь роки, ділити сцену, творчість і справжню дружбу! Бажаю міцного здоров’я, довгих щасливих років у колі найближчих, шаленого натхнення та ще багато-багато нових рядків, які стануть піснями для всієї країни. Любимо тебе! Твої Зіброви!» — зворушив вітанням виконавець.

