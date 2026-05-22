Спати з увімкненим вентилятором у спеку небезпечно: лікарі розповіли про приховані наслідки

Постійний потік повітря від вентилятора протягом усієї ночі може призвести до сухості дихальних шляхів, кашлю, а також до болю та скутості у м’язах шиї й плечей після пробудження.

Про це повідомили доктор медичних наук Нахід Алі та доктор Аніс Халаф у коментарях для видання LADbible.

Негативні наслідки тривалого обдування

За словами доктора Нахіда Алі, безперервна робота вентилятора в спальні створює прихований стрес для організму. Холодне повітря, яке впливає на тіло протягом 7–8 годин, знижує температуру тканин. Як природний захист, охолоджені м’язи напружуються, що часто стає причиною ранкової скутості шиї та болю в плечах.

Крім того, вентилятор прискорює випаровування вологи зі шкіри, через що носові проходи та горло стають сухими. Це призводить до вироблення густішого слизу, який затримує алергени й подразники, викликаючи кашель, хрипоту або закладеність пазух протягом наступного дня.

Правила безпечного використання вентилятора

Щоб знизити ризики для здоров’я під час сильної спеки, фахівці радять дотримуватися таких правил:

Змінити напрямок повітря. Доктор Аніс Халаф рекомендує відвертати вентилятор від тіла або направляти потік повітря на протилежну стіну, щоб забезпечити циркуляцію в кімнаті без прямого обдування ліжка.

Використовувати таймер. За порадою доктора Алі, пристрій краще налаштовувати на автоматичне вимкнення через 90 хвилин, тобто після завершення першого циклу сну.

Дотримуватися питного режиму. Поруч із ліжком варто тримати склянку води, щоб вчасно відновити баланс у разі сухості в роті.

Медики наголошують, що не варто вмикати пристрій на повну потужність, а м’язову напругу після сну радять знімати теплим душем або легкою розтяжкою.

