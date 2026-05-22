Скільки треба насправді тримати курей, щоб мати домашні яйця цілий рік: відповідь фахівців
Експерти радять не економити на догляді та харчуванні курей, адже саме від цього залежить їхня продуктивність та якість яєць.
Багато людей, які мають приватний будинок, обов’язково тримають курей-несушок. Адже домашні яйця вважаються смачнішими та кориснішими за магазинні. Проте далеко не всі знають, скільки саме курей потрібно тримати, щоб яєць вистачало на всю родину протягом року. Фахівці пояснюють: усе залежить від кількості людей у сім’ї, породи курей та умов утримання. Водночас існують приблизні розрахунки, які допомагають зрозуміти оптимальну кількість курей.
Скільки яєць дає одна курка-несушка
Сучасні породи курей-несушок за гарних умов утримання здатні давати приблизно 250-320 яєць на рік.
Найвища продуктивність зазвичай спостерігається у перші два роки життя птиці. Взимку кількість яєць часто зменшується через короткий світловий день і холод.
Саме тому фермери радять брати невеликий запас по кількості птиці, щоб навіть у холодний період не залишитися без домашніх яєць.
Скільки курей потрібно тримати для родини
Фахівці зазначають, що для невеликої сім’ї із 2-3 людей зазвичай достатньо до 7 курей-несушок. Такої кількості вистачає не лише для щоденного споживання яєць, а й для випічки та різних страв.
Якщо ж родина велика або яйця активно використовуються для продажу чи домашніх заготовок, кількість птиці краще збільшити до 10-15 несучок.
Що впливає на продуктивність курей
Продуктивність курей залежить не лише від породи, а й від харчування та умов утримання. Для того, щоб птиця регулярно несла яйця, треба:
повноцінний корм;
чиста вода;
достатня кількість світла;
тепло взимку;
просторий курник.
Фахівці наголошують: навіть найкраща порода не даватиме багато яєць за поганого догляду.