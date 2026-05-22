Дивні камені у ставку виявилися гігантом-динозавром
Скам’янілі останки гігантського динозавра виявили у породі, яка датується кінцем ранньої крейди, приблизно 100-120 мільйонів років тому.
На північному сході Таїланду місцевий мешканець помітив гряду великих каменів у ставку, який сильно змілів під час посушливого періоду. Знахідка виявилася скам’янілістю гігантського динозавра, що переписує доісторичну історію Південно-Східної Азії.
Про це йдеться у рецензованій статті, опублікованій в журналі Nature Scientific Reports.
Тривалі дослідження палеонтологів встановили, що скам’янілі останки належать новому виду довгошиїх рослиноїдних динозаврів. Nagatitan chaiyaphumensis — найбільший динозавр, коли-небудь виявлений у Південно-Східній Азії.
Згідно з опублікованим аналізом, тварина мала приблизно 27 метрів завдовжки і майже 30 метрів заввишки. Його вага могла становити 25-28 тонн, що еквівалентно приблизно дев’яти дорослим азійським слонам. Одна передня кістка ноги, плечова кістка, мала довжину 1,78 метра.
Провідний дослідник, Тітівут Сетапанічсакул, палеонтолог з Університетського коледжу Лондона, чиє докторське дослідження зосереджене на таксономії та еволюції завроподів Південно-Східної Азії, зазначив, що коли він вперше побачив плечову кістку, вона була вищою за нього самого.
Цей вид належить до підгрупи завроподів під назвою Euhelopodidae, родини довгошиїх динозаврів, що зустрічаються лише в Азії. Структурна особливість, яка відрізняє Нагатітана від інших членів родини, включає специфічне поєднання рис хребта, тазу та ніг.
Скам’янілість була виявлена у формації Кхок Круат, наймолодшій скельній формації, в якій трапляються останки динозаврів у Таїланді. Формація датується кінцем ранньої крейди, приблизно 100-120 мільйонів років тому.
Згідно з наявними даними, породи, що відклалися в регіоні після цього періоду, не містять великих останків динозаврів. Геологічна історія Південно-Східної Азії в пізньому крейдяному періоді показує, що регіон перетворився на мілководне море.
У крейдяний період північно-східний Таїланд був напівпосушливим середовищем, і динозавр використовував своє довге тіло та велику площу поверхні для виділення тепла.
Місце знахідки скам’янілостей, ймовірно, було частиною річкової системи, і тварина жила поруч із крокодилами, рибами та птерозаврами, що харчувалися рибою.
