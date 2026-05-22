Дивні камені у ставку виявилися гігантом-динозавром

Динозавр Nagatitan chaiyaphumensis. Ілюстративне зображення / © Соцмережа X

На північному сході Таїланду місцевий мешканець помітив гряду великих каменів у ставку, який сильно змілів під час посушливого періоду. Знахідка виявилася скам’янілістю гігантського динозавра, що переписує доісторичну історію Південно-Східної Азії.

Про це йдеться у рецензованій статті, опублікованій в журналі Nature Scientific Reports.

Тривалі дослідження палеонтологів встановили, що скам’янілі останки належать новому виду довгошиїх рослиноїдних динозаврів. Nagatitan chaiyaphumensis — найбільший динозавр, коли-небудь виявлений у Південно-Східній Азії.

Згідно з опублікованим аналізом, тварина мала приблизно 27 метрів завдовжки і майже 30 метрів заввишки. Його вага могла становити 25-28 тонн, що еквівалентно приблизно дев’яти дорослим азійським слонам. Одна передня кістка ноги, плечова кістка, мала довжину 1,78 метра.

Провідний дослідник, Тітівут Сетапанічсакул, палеонтолог з Університетського коледжу Лондона, чиє докторське дослідження зосереджене на таксономії та еволюції завроподів Південно-Східної Азії, зазначив, що коли він вперше побачив плечову кістку, вона була вищою за нього самого.

Палеонтолог Тітівут Сетапанічсакул біля кістки динозавра / © Thai Enquirer on Facebook

Цей вид належить до підгрупи завроподів під назвою Euhelopodidae, родини довгошиїх динозаврів, що зустрічаються лише в Азії. Структурна особливість, яка відрізняє Нагатітана від інших членів родини, включає специфічне поєднання рис хребта, тазу та ніг.

Скам’янілість була виявлена у формації Кхок Круат, наймолодшій скельній формації, в якій трапляються останки динозаврів у Таїланді. Формація датується кінцем ранньої крейди, приблизно 100-120 мільйонів років тому.

Згідно з наявними даними, породи, що відклалися в регіоні після цього періоду, не містять великих останків динозаврів. Геологічна історія Південно-Східної Азії в пізньому крейдяному періоді показує, що регіон перетворився на мілководне море.

У крейдяний період північно-східний Таїланд був напівпосушливим середовищем, і динозавр використовував своє довге тіло та велику площу поверхні для виділення тепла.

Місце знахідки скам’янілостей, ймовірно, було частиною річкової системи, і тварина жила поруч із крокодилами, рибами та птерозаврами, що харчувалися рибою.

