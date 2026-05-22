Странные камни в пруду оказались гигантом-динозавром

Динозавр Nagatitan chaiyaphumensis. Иллюстративное изображение

На северо-востоке Таиланда местный житель заметил гряду больших камней в пруду, который сильно обмелел во время засушливого периода. Находка оказалась окаменелостью гигантского динозавра, переписывающего доисторическую историю Юго-Восточной Азии.

Об этом говорится в рецензируемой статье, опубликованной в журнале Nature Scientific Reports.

Длительные исследования палеонтологов установили, что окаменелые останки принадлежат новому виду длинношеих растительноядных динозавров. Nagatitan chaiyaphumensis — самый большой динозавр, когда-либо обнаруженный в Юго-Восточной Азии.

Согласно опубликованному анализу, животное имело примерно 27 метров в длину и почти 30 метров в высоту. Его вес мог составлять 25-28 тонн, что эквивалентно примерно девяти взрослым азиатским слонам. Одна передняя кость ноги, плечевая кость, имела длину 1,78 метра.

Ведущий исследователь, Титивут Сетапаничсакул, палеонтолог из Университетского колледжа Лондона, чье докторское исследование сосредоточено на таксономии и эволюции завроподов Юго-Восточной Азии, отметил, что когда он впервые увидел плечевую кость, она была выше его самого.

Палеонтолог Титивут Сетапаничсакул возле кости динозавра

Этот вид принадлежит к подгруппе завроподов под названием Euhelopodidae, семейства длинношеих динозавров, встречающихся только в Азии. Структурная особенность, которая отличает Нагатитана от других членов семейства, включает в себя специфическое сочетание черт позвоночника, таза и ног.

Окаменелость была обнаружена в формации Кхок Круат, самой молодой скальной формации, в которой встречаются останки динозавров в Таиланде. Формация датируется концом раннего мела, примерно 100-120 миллионов лет назад.

Согласно имеющимся данным, породы, отложившиеся в регионе после этого периода, не содержат крупных останков динозавров. Геологическая история Юго-Восточной Азии в позднем меловом периоде показывает, что регион превратился в мелководное море.

В меловой период северо-восточный Таиланд был полузасушливой средой, и динозавр использовал свое длинное тело и большую площадь поверхности для выделения тепла.

Место находки окаменелостей, вероятно, было частью речной системы, и животное жило рядом с крокодилами, рыбами и птерозаврами, которые питались рыбой.

