Звезда "Женского доктора" Исаенко рассекретил, как делал предложение жене и какой была их свадьба

Звезда сериала «Женский доктор», украинский актер Андрей Исаенко рассекретил, как делал предложение жене, режиссеру Алесе Моргунец, и какой была их свадьба.

Оказывается, отношения пары развивались достаточно стремительно. В частности, уже через три месяца после знакомства Андрей Исаенко сделал предложение возлюбленной, а та ответила согласием. Правда, актер вспоминает, что это было не слишком романтично. Через три месяца после помолвки пара официально заключила брак. А вот свадьбу Андрей Исаенко считает одним из важнейших дней в его супружеской жизни, о чем он признался на проекте «Наодинці з Гламуром».

«Свадьба была прекрасной. Мне было 25 лет, все было замечательно. Конечно, вспоминаем этот день. Я считаю, что это наш самый важный день в супружеской жизни. Мы всегда празднуем годовщину. На самом деле, это было не очень романтично. Мы познакомились, через три месяца уже подали заявление в ЗАГС, а через еще три месяца уже поженились. Фактически, через полгода после нашей встречи мы уже заключили брак», — говорит актер Анне Севастьяновой.

Сейчас Андрей Исаенко и Алеся Моргунец живут в счастливом браке и воспитывают дочь Марию. Актер говорит, что они с женой не планируют стать родителями во второй раз. Артист признается, что из-за войны в Украине и ситуации с безопасностью не решается на этот серьезный шаг.

«На самом деле, можно было бы считать, что гештальт закрыт, но… Лично мне боязно и страшно как-то из-за этих тревог. Видимо, я меньше на это решаюсь из-за ситуации с безопасностью. Дочь одна есть, а что будет дальше — посмотрим», — поделился актер.

