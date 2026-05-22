Алла Кудлай жестко раскритиковала Повалий и раскрыла их давний конфликт: "Был один случай"

Алла Кудлай, Таисия Повалий

Реклама

Народная артистка Украины Алла Кудлай резко высказалась о предательнице Таисии Повалий, которая сейчас в РФ выдавливает слезы и подыгрывает пропаганде.

Артистка не сдерживала эмоций, комментируя поведение коллеги как в прошлом, так и сейчас. Кудлай заявила, что еще до 2022 года замечала у Повалий высокомерие и непростой характер в профессиональных отношениях. Она вспомнила, что в свое время столкнулась с ситуацией, которая фактически перекрыла ей доступ к дизайнерам, с которыми она сотрудничала.

По словам певицы, речь идет о дизайнерах Наталье Ворожбит и Татьяне Земсковой, которые шили для нее сценические костюмы. После определенного момента они якобы отказались работать с Кудлай, объяснив это тем, что получили указание сотрудничать исключительно с Повалий.

Реклама

Таисия Повалий / © скриншот с видео

«Тая такая и была. Был один случай… Ворожбит и Земскова мне костюмы шили. Очень красивые платья с вышивкой, накидки разные. Старались все мне делать. Меня давно познакомили с ними, еще Тая только-только начинала. И вдруг прошли годы, я прихожу к ним, говорю: „Девочки, хочу из этой ткани пошить такой пиджачок и, может, широкие брюки“. А они так стоят: „Аллочка, мы больше с вами не работаем. У нас Тая Повалий — она сказала, чтобы никому больше мы ничего не делали“. Может, этого не надо было говорить, но такое было. Бог им судья», — отметила Кудай в интервью теще Гордона.

Напомним, недавно единственный сын Таисии Повалий порвал с ней отношения из-за ее позорной политической позиции.

Новости партнеров