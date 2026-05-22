Нательные «умные» гаджеты могут стать угрозой: ученые забили тревогу: ученые забили тревогу

Смарт-часы

Носимые гаджеты и «умная» одежда, которые взаимодействуют с телом человека, могут создавать не только новые возможности, но и серьезные риски для безопасности и конфиденциальности.

К такому выводу, как говорится в пресс-релизе CISPA, пришел исследователь Даниэль Герхардт, представивший свою работу на конференции ACM CHI по вопросам человеческого фактора в вычислительных системах.

Исследователь отмечает, что способы взаимодействия людей с техникой стремительно меняются. Если раньше основными инструментами были клавиатура, мышь или сенсорный экран, то теперь все большее распространение получают смарт-часы, очки дополненной реальности, VR-гарнитуры и «умный» текстиль. Такие технологии могут работать на основе жестов, пространственного ввода или биометрических показателей организма, в частности частоты сердечных сокращений.

Исследователь отмечает, что ключевая проблема заключается в том, что взаимодействие происходит непосредственно на теле человека. Из-за этого устройства могут постоянно собирать данные высокой точности.

Герхардт отмечает, что традиционные методы ввода информации изучены значительно лучше, чем нательные технологии. Именно поэтому исследователи предполагают появление новых рисков, которые ранее оставались неизвестными.

Для исследования ученый провел интервью с 15 экспертами в сфере взаимодействия человека с компьютером, конфиденциальности и кибербезопасности. Перед этим он проанализировал 91 метод взаимодействия с телом, которые классифицировали по уровню наблюдаемости и диапазону действия. На основе этого были созданы сценарии использования устройств и возможных атак, которые обсуждались во время интервью.

Результаты показали, что проблемы конфиденциальности и безопасности в нательных технологиях тесно связаны между собой. По словам Герхардта, проблемы конфиденциальности могут напрямую приводить к проблемам безопасности, особенно в отношении личного благополучия человека.

В исследовании говорится, что такие устройства способны собирать большие объемы данных высокого разрешения, которые позволяют делать широкие выводы о пользователях. Авторы работы отмечают, что такую информацию могут использовать для влияния, контроля или причинения вреда.

Среди основных рисков исследователи назвали чрезмерный сбор данных, возможность сочетания различных потоков информации, технические атаки и угрозы конфиденциальности посторонних лиц. В частности, устройства могут собирать данные людей поблизости без их ведома или согласия.

Также в исследовании описаны физические и психологические риски. Например, умную куртку с интегрированными нагревательными элементами могут использовать для причинения ожогов. Один из экспертов во время интервью описал такой сценарий термином «программа-вымогатель для тела».

Кроме этого, исследователи упоминают риски стресса, связанного с иммерсивными или манипулятивными системами.

Для уменьшения рисков команда разработала рекомендации по проектированию таких технологий. Они предусматривают минимизацию сбора данных, повышение прозрачности для пользователей, усиление механизмов безопасности аппаратного и программного обеспечения, а также учет этических аспектов при разработке.

Герхардт подытожил, что безопасность в этом контексте означает не только предотвращение физического вреда от устройств, но и защиту людей от эмоциональных манипуляций, потери контроля над собственным телом и нежелательных переживаний.

