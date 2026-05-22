Победитель боя Усик-Верховен получит пояс «Король Нила»: что за награда и зачем WBC его придумала

Бой Александр Усик Рико Верховен еще до стартового гонга выглядит как событие, созданное не только для спортивной истории, но и для большого шоу. Украинский чемпион против легенды кикбоксинга и поединок у пирамид Гизы, трансляцию которого вы сможете увидеть на «Киевстар ТВ» .

В этой истории появился еще один символ – специальный пояс WBC « King of the Nile», то есть «Король Нила» .

WBC объявила, что победитель боя Усик-Верховен получит этот церемониальный пояс. Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что это "очень уникальный, специальный пояс", который организация называет King of the Nile Belt , и он будет "специальным трофеем для победителя боя в Гизе". Это не обычный чемпионский пояс, создающий новую весовую категорию или отдельный официальный титул. Это памятная награда под конкретное событие — трофей, который должен подчеркнуть уникальность вечера.

Что такое пояс «Король Нила»

King of the Nile – это специальный церемониальный пояс WBC, созданный именно для боя Усик – Верховен в Египте. Он привязан не только к спортсменам, но и к месту проведения - пирамид Гизы и образа Древнего Египта.

Сам WBC описывает пояс как награду, вдохновленную культурой Древнего Египта. На главной и боковых пластинах дизайнеры разместили три ключевых символа египетской мифологии:

Золотые скарабеи. Они расположены с обеих сторон от центрального логотипа. В Древнем Египте скарабей был символом солнца, возрождения, защиты и безудержного движения вперед – идеальная метафора для карьеры Усика.

Глаз Горуса (Уаджет). Этот знак украшает боковую пластину. Традиционно в мифологии он олицетворяет священную силу, защиту, божественную власть и чистую победу над соперником.

Крылатый солнечный диск. Расположен на самой вершине главной золотой плашки как символ высшей власти правителя и триумфа.

Пояс «Король Нила» / © wbcboxing.com

«Этот пояс уникален, это очень красивый трофей, но его настоящая ценность – в истории. Локация, пирамиды, дух этой земли… Победитель заберет не просто кусок кожи с позолотой, он отнимет статус человека, который покорил Гизу», — отметил Маурисио Сулейман.

То есть, это не просто зелено-золотой пояс с логотипом организации. Это сувенирная, символическая награда, которая должна визуально привязать бой к Египту, Нилу, пирамидам и всей исторической атмосфере события.

Кроме самого пояса победитель боя также получит специальный драгоценный кулон от WBC.

Рулевой драгоценный кулон для победителя боя Усик-Верховен / © ТСН

Это полноценный титул или просто награда?

Это не новый регулярный титул WBC и не пояс, который нужно защищать. В то же время само сражение имеет и официальный титульный контекст. Усик будет защищать свой пояс WBC в тяжелом весе против Верховена, но бой не касается титулов IBF, WBA.

WBC была единственной организацией, которая санкционировала этот бой как официальный титульный поединок в тяжелом весе; в то же время, другие пояса Усика не будут на кону, и пояс The Ring также не выставляют.

То есть в бою есть два разных уровня наград:

Официальный титульный уровень — пояс WBC в тяжелом весе. Церемониальный уровень – специальный пояс King of the Nile.

Зачем WBC придумала этот пояс

WBC давно использует специальные пояса для больших вечеров, юбилейных событий или поединков, привязанных к определенному месту, культуре или празднику. Такие пояса не заменяют стандартный чемпионский титул, но работают как символ конкретного сражения.

В случае Усик – Верховен логика очевидна. Бой проходит у пирамид Гизы – одного из самых известных исторических мест мира. Верховена даже назвал это «одной из безумнейших локаций» для спортивного события и подчеркнул, что место несет огромную историю. Сам Усик тоже назвал идею боя в Египте важной не только для себя, но и «для всего бокса, всех людей и Египта».

Поэтому пояс «Король Нила» – это способ материализовать атмосферу события. Не просто сказать: «бой у пирамид», а создать предмет, который останется как символ этого вечера.

Почему это важно для Усика и Верховена

Для Усика этот пояс может стать еще одним необычным артефактом в карьере. У него уже есть олимпийское золото, абсолют в крузервейте, абсолют в хевивейте, победы над Джошуа, Фьюри и Дюбуа. «Король Нила» не будет важнее этих достижений, но он может стать красивым символом отдельного этапа — периода, когда Усик уже не просто боксер, а глобальный персонаж, выходящий в ринг в локациях уровня пирамид и принимающий участие в событиях, созданных на грани спорта, шоу и исторического спектакля.

Сам Усик в комментарии Reuters сказал, что бой в Египте важен для бокса в целом, и предположил, что после этого люди могут подумать, если возможно провести бой у пирамид, возможно, такие события можно организовывать и в других знаковых местах мира.

Для Рико Верховена King of the Nile имеет еще другой смысл. Он приходит в это сражение не как боксер с большим рекордом, а как легенда кикбоксинга, которая делает смелый переход в новые правила.

Верховен 12 лет был безоговорочным чемпионом по кикбоксингу, но имел только один профессиональный боксерский бой, выигравший нокаутом. Сам нидерландец назвал поединок у пирамид доказательством того, что «больше нет предела» в боевых видах спорта.

Для него специальный пояс — шанс не просто победить Усика, а забрать трофей, который сразу станет символом.

Вокруг таких поясов бывает критика

Есть и другая сторона, специальные пояса WBC часто вызывают дискуссии среди фанатов бокса. Часть аудитории любит их как красивые памятные трофеи, а другие считают, что таких поясов многовато и они размывают значение настоящих титулов.

В случае «Короля Нила» главное – не путать статус. Это красивая награда, но не титул, равный чемпионскому поясу WBC в сверхтяжелом весе. Именно пояс WBC имеет спортивный вес в рейтинговой системе, а King of the Nile – это символический бонус к событию.

Напомним, что бой Олескандр Усик-Рико Верховен состоится уже завтра, 23 мая 2026 года , а в Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ . Она покажет полный вечер бокса.

